Desaparece un recién nacido de un hospital en Gandía y la Policía sospecha de su padre

Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional investigan la desaparición de un bebé de aproximadamente siete días del Hospital Francesc de Borja de Gandía (Valencia). La principal línea de investigación se centra en localizar al padre del menor, un hombre de nacionalidad argelina nacido en 1992.

Los hechos se produjeron este jueves, alrededor de las 8.00 horas, cuando un vigilante de seguridad del centro sanitario alertó a la Policía Nacional de la sustracción del recién nacido, alertando a los agentes de que el padre del menor lo habría sustraído en el interior de una bolsa de deporte. Desde ese momento se activó un dispositivo para tratar de localizar al bebé y esclarecer las circunstancias de su desaparición.

La madre del menor, una mujer española nacida en 1986, permanece junto a los agentes que están practicando las diligencias para intentar averiguar el paradero del bebé, pero no en calidad de detenida. Según la información facilitada por la Policía, el menor se encontraba tutelado por la Generalitat Valenciana.

Por el momento, la Policía Nacional no ha practicado ninguna detención relacionada con este caso y mantiene abierta la investigación. Las autoridades tampoco confirman, por ahora, el motivo por el que el bebé permanecía ingresado en el hospital.

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