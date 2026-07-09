Este habría sido el papel de Juanma Serrano en las operaciones de las cloacas del PSOE, según la UCO

Un nuevo informe de la UCO entregado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz con el contenido del móvil incautado al exjefe de Gabinete y amigo personal de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, implica a este en diversas operaciones de las denominadas cloacas. De los numerosos mensajes intercambiados con Leire Díez, los investigadores concluyen que Serrano no solo tuvo un papel determinante en la contratación de la exmilitante socialista en Correos durante su etapa al frente de la empresa pública, sino que también le atribuyen una presunta participación en adjudicaciones de contratos a un despacho de abogados sevillano, en contratos concedidos a la constructora Aranda y en otras actuaciones dirigidas contra jueces, fiscales y agentes que investigaban causas que podían afectar al PSOE.

Además del contenido extraído del teléfono de Serrano, la UCO solicita al juez autorización para analizar el móvil de la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, que ya obra en poder de los investigadores y que está siendo investigada por la presunta firma de facturas falsas. También pide el volcado de los terminales de las dos secretarias del partido en Ferraz, Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro, por cuyas manos habrían pasado, según la investigación, los sobres con dinero en efectivo que también cobraba la trama Koldo.

Según el informe, el grupo Hirurok, integrado por Leire Díez, Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán y propietario de Servinabar, empresa investigada por contratos de obra pública, y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, actuaba en nombre de Juanma Serrano cuando este presidía Correos. La UCO sostiene que la continuidad de Serrano en el cargo era un elemento clave para que la red pudiera seguir operando dentro de la empresa pública.

En uno de los mensajes intervenidos, Vicente Fernández trasladó a Leire Díez: "Sería ideal que tuvieran formalizado el contrato cuanto antes. Para que cuando tenga lugar la fecha de la prórroga todavía esté Juanma en la presidencia de Correos". Para los investigadores, este intercambio refleja el papel relevante que Serrano desempeñaba dentro de la operativa investigada.

La UCO también sitúa bajo sospecha la contratación del despacho sevillano SDEP & Carrillo Abogados. El análisis de las evidencias digitales, según el informe, revela que el bufete ya estaba realizando trabajos para Correos antes incluso de que se formalizara el contrato. Asimismo, los investigadores consideran que Leire Díez fue la encargada de preparar el procedimiento de adjudicación.

Los mensajes analizados muestran que desde febrero de 2022 Leire Díez mantuvo contactos con el abogado Juan Antonio Carrillo para concretar un encargo relacionado con un acuerdo entre Correos y la editorial Vicens Vives. En esas conversaciones, Díez señaló que su principal misión era "proteger" al presidente y que el encargo se articularía mediante dos contratos menores.

El informe añade que la intención de la trama no era limitarse a esa primera adjudicación, sino convertir a SDEP & Carrillo Abogados en el "despacho de referencia" para el asesoramiento directo a la presidencia de Correos.

Los investigadores también sostienen que la red pretendía obtener un beneficio económico con estas adjudicaciones. Entre las conversaciones figura un intercambio entre Juan Antonio Carrillo y Vicente Fernández en el que este último plantea acordar un porcentaje de beneficio. Tras la adjudicación de contratos de asesoría por más de 180.000 euros, la UCO apunta al cobro por parte de Fernández de un total de 213.000 euros procedentes del despacho entre 2022 y 2024.

Por último, la Guardia Civil destaca la relación de confianza entre Juanma Serrano y Leire Díez a través de numerosos mensajes intercambiados por WhatsApp y Signal. En uno de ellos, la exmilitante socialista celebra la evolución de sus gestiones y escribe al exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez: "El jefe nos va a poner en un altar".

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