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El patriótico gesto de Dani Carvajal con el himno de España que se ha hecho viral en pleno Mundial

En pie y con la mano en el pecho. El exjugador del Real Madrid, que aún no ha anunciado su nuevo equipo, se quedó fuera del Mundial 2026.

Dani Carvajal durante el himno de España

Dani Carvajal durante el himno de España IG @mel.canizares

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

Aunque no forma parte de la lista de Luis de la Fuente para el Mundial de 2026, Dani Carvajal sigue viviendo cada partido de la selección española como si estuviera sobre el césped. El lateral, que se quedó fuera de la convocatoria tras una temporada marcada por las lesiones, ha protagonizado un gesto que ha emocionado a muchos aficionados.

Mientras disfruta de sus vacaciones y decide cuál será su próximo destino tras finalizar su etapa en el Real Madrid, Carvajal no quiso perderse el duelo de octavos de final frente a Portugal.

Su cuñada compartió la imagen

Antes del inicio del encuentro, el internacional español escuchó el himno nacional de pie y con la mano sobre el pecho junto al televisor. Vamos, como un futbolista más convocado por Luis de la Fuente.

La imagen fue compartida en redes sociales por su cuñada, Melanie Cañizares, y rápidamente comenzó a difundirse entre los hinchas. El gesto refleja el vínculo que mantiene con la selección pese a no haber podido participar en la Copa del Mundo.

Un Mundial que vive desde casa

Carvajal aspiraba a formar parte de la convocatoria, pero una temporada muy complicada terminó dejándole fuera de los planes de Luis de la Fuente.

Las lesiones limitaron enormemente su participación durante el curso y apenas pudo disfrutar de continuidad en el Real Madrid durante los últimos meses.

Finalmente, el seleccionador apostó por Pedro Porro y Marcos Llorente para ocupar el lateral derecho.

Pedro Porro se ha ganado el puesto

Precisamente esa demarcación era una de las que más dudas generaba antes del inicio del Mundial. Marcos Llorente fue la primera apuesta de Luis de la Fuente en el duelo ante Cabo Verde, pero el paso de los partidos ha cambiado el escenario.

Las actuaciones de Pedro Porro, especialmente su entendimiento con Lamine Yamal por la banda derecha, han terminado consolidándole como titular en los cruces frente a Austria y Portugal.

Mientras tanto, Carvajal sigue apoyando a la selección desde la distancia. A la espera de resolver cuál será el siguiente capítulo de su carrera deportiva, el exjugador del Real Madrid vive el Mundial como un hincha más, celebrando cada paso de una España que ya está a solo dos victorias de volver a disputar una final de la Copa del Mundo.

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