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Agresión sexual

La Policía investiga la violación de una menor trans que fue intoxicada con droga Alfa

La víctima identificó al agresor, que ha pasado a disposición judicial.

Imagen de la Policía Nacional.

Imagen de la Policía Nacional. Europa Press

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Daniel Caballero
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a un hombre como presunto autor de una agresión sexual a una menor trans de 17 años, en un caso que investiga la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía. La investigación se centra en esclarecer lo sucedido después de que la joven denunciara que había sido presuntamente intoxicada con droga Alfa, también conocida como Flakka, antes de sufrir los hechos que posteriormente puso en conocimiento de las autoridades.

Según han informado fuentes policiales a EFE, la víctima consiguió identificar al presunto agresor mediante un reconocimiento fotográfico. El sospechoso fue detenido el pasado viernes y puesto a disposición judicial al día siguiente. Aunque las principales diligencias ya han sido practicadas, la investigación continúa abierta con algunas actuaciones pendientes para completar el esclarecimiento de los hechos.

Las primeras pesquisas apuntan a que la víctima y el detenido habían mantenido un contacto previo. Según relató la joven, conoció al agresor la noche de San Juan en la playa y empezó a intimar aunque, al confesarle que era trans y que aún no había completado la transición de sexo y que, por tanto, conservaba los órganos sexuales masculinos, la rechazó bruscamente.

Horas después, sobre las dos de la tarde del 25 de junio, y después de haber hecho comentarios alusivos a su estado depresivo en su perfil de Instagram, el ahora detenido le pidió que le siguiera en la aplicación, lo que le permitió entablar una conversación con ella en la que el hombre se prestó a darle apoyo emocional. Fue entonces cuando el presunto agresor invitó a la víctima a un piso.

Le ofrecieron una bebida

Según el relato de la denunciante, al llegar al domicilio se encontraba también otra persona. Durante la estancia, el presunto agresor le ofreció una bebida que ella aceptó. Poco después comenzó a experimentar síntomas como sudoración intensa, palpitaciones, dificultad para respirar, mareos y una progresiva pérdida de la noción de la realidad, un cuadro compatible con una posible intoxicación por sustancias de tipo estimulante.

La joven sostiene que perdió parcialmente el conocimiento y que posteriormente despertó sin recordar con claridad lo sucedido durante ese intervalo de tiempo y completamente desnuda. Tras abandonar la vivienda, pidió ayuda a una persona de su confianza y acudió junto a su madre a un centro hospitalario para recibir atención médica y presentar la correspondiente denuncia.

Las pruebas médicas practicadas detectaron la presencia en su organismo de droga Alfa (Flakka), una sustancia sintética cuyos efectos pueden alterar gravemente el estado de conciencia, el comportamiento y la percepción de la realidad. La investigación trata ahora de determinar las circunstancias exactas en las que la joven consumió dicha sustancia y el papel desempeñado por el detenido.

La identificación del sospechoso mediante un reconocimiento fotográfico permitió a los investigadores avanzar en el caso y proceder a su arresto. Tras pasar a disposición judicial, el procedimiento continúa su curso mientras los agentes completan las últimas diligencias y recaban nuevos elementos que permitan reconstruir con precisión lo ocurrido.

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