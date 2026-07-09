Surrealista pelea entre dos periodistas en la rueda de prensa de Brahim Díaz en el Mundial

Brahim Díaz protagonizó este miércoles una de las escenas más insólitas del Mundial de 2026... sin necesidad de tocar un balón. El futbolista del Real Madrid tuvo que interrumpir su rueda de prensa previa al Francia-Marruecos después de que dos periodistas comenzaran a discutir en plena sala de prensa.

El internacional marroquí respondía con normalidad a una pregunta cuando el ambiente se tensó de forma inesperada. Todo comenzó cuando uno de los periodistas levantó la mano para solicitar el turno de palabra.

Ese simple gesto provocó el enfado de otro compañero, que le recriminó que estuviera tapando el encuadre de su cámara mientras intentaba fotografiar a Brahim. Le pidió que bajara el brazo, pero el periodista se negó.

La discusión fue subiendo rápidamente de tono hasta convertirse en un enfrentamiento verbal que obligó a intervenir al personal de seguridad presente en la sala.

Brahim desata las risas

Mientras los dos periodistas seguían discutiendo, Brahim observaba la escena completamente sorprendido. Cuando finalmente pudo retomarse la rueda de prensa, el jugador del Real Madrid rompió el hielo con una frase que provocó las carcajadas de todos los presentes. "Ya se me ha olvidado la pregunta", comentó entre risas. El momento se ha hecho rápidamente viral en redes sociales.

Más allá de la anécdota, Brahim también habló del partido que enfrenta este jueves a Marruecos y Francia en los cuartos de final del Mundial. El atacante madridista reconoció que será un encuentro especial porque tendrá enfrente a dos de sus compañeros de vestuario.

"Aurélien y Kylian son compañeros míos en el Real Madrid. Son excelentes futbolistas y grandes personas. Mañana, sin embargo, seremos rivales sobre el terreno de juego", analizó.

"Confío plenamente en mi equipo"

Pese al potencial de la selección francesa, Brahim dejó claro que Marruecos cree en sus posibilidades: "Confío plenamente en mi equipo".

El futbolista también restó importancia a sus estadísticas personales. Con cuatro asistencias, es uno de los mejores pasadores del torneo, solo por detrás del francés Michael Olise: "Lo más importante no son las asistencias ni los goles, sino el equipo. Si mis asistencias han ayudado al equipo a ganar, eso me pone contento".

Francia y Marruecos se enfrentarán este jueves en el Gillette Stadium de Foxborough en una reedición de la semifinal del Mundial de Catar 2022, con un billete para las semifinales de esta Copa del Mundo en juego.

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