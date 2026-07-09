Tadej Pogacar se exhibe en el Tourmalet y asesta un golpe al Tour de Francia

Tadej Pogacar asestó este jueves un golpe casi mortal al Tour de Francia con una exhibición en la subida al Tourmalet, adjudicándose la sexta etapa y vistiéndose con el maillot amarillo con una ventaja ya de 2:42 sobre el danés Jonas Vingegaard. El genial ciclista esloveno ganó con una ventaja de 2:38 sobre Vingegaard y de 2:57 sobre el grupo formado por Isaac del Toro, Evenpoel, Seixas, Lipowitz, Ayuso y Skjekmose.

El campeón de las dos últimas ediciones de la ronda francesa (2024 y 2025), que acumula cuatro triunfos en el Tour de Francia (2020, 2021, 2024 y 2025), enfila ya su quinta victoria en Le Grand Boucle después de confirmar que corre una carrera diferente al resto del pelotón. El de Liubliana va sobrado, acelera cuando y como quiere. No hay rival que pueda aguantar la infernal cadencia y el pedaleó de un Pogacar sideral, que firmó su victoria de etapa número 23 en el Tour de Francia.

El esloveno del UAE atacó en el ascenso al Tourmalet, a 43 kilómetros para la meta, a cuatro de la mítica, y nadie pudo resistir.

Pogacar hizo cumbre con un ventaja de 29 segundos sobre Vingegaard para lanzarse a tumba abierta en una bajada a más de 100 km/h.

Ya no frenó el genial ciclista esloveno y culminó en solitario el ascenso al último puerto del día, Gavarnie-Gédre.

Tadej Pogacar aventaja ya en 2:42 a Jonas Vingegaard y en 3:27 a Isaac del Toro. Evenepoel es cuarto en la general a 3:30 y Juan Ayuso es quinto a 3:34.

"No me esperaba tener tanta ventaja..."

El esloveno Tadej Pogacar aseguró que su objetivo no era vestirse de amarillo, solo dinamitar la carrera.

"Teníamos mucha motivación con esta etapa, todo el equipo desde por la mañana lo decía en el desayuno y yo me desperté a las 7 de la mañana, muy nervioso y le dije a mi madre que íbamos a dinamitar la carrera. Pero no esperábamos tantas diferencias y el líder se ha caído y por eso ha perdido el maillot amarillo", reconoció Pogacar.

"Me hubiera gustado que lo hubiera mantenido, ha sido una pena que se haya caído y espero que se recupere y pueda acabar el Tour", subrayó Pogacar sobre el noruego Torstein Traen, que cedió hoy el maillot amarillo.

"No esperaba que tuviéramos tantas diferencias, el plan era dejarlo todo y que pasara lo que fuera. Podíamos haber explotado, pero nos ha salido bien, el equipo ha hecho un gran trabajo", agregó el corredor esloveno.

"No me esperaba tener tanta ventaja, en mi cabeza lo he dejado todo, que pasara lo que fuera. No pensaba en cuántos minutos les iba a meter, solo que tenía que ir a tope hasta la meta", apuntó Pogacar.

"Esto confirma que hemos preparado muy bien este Tour. Ahora tenemos un par de días en los que podemos relajarnos un poco, aunque siempre hay que mantenerse atentos y el equipo tendrá que seguir trabajando", concluyó el ciclista esloveno.