Fiscalía pide la absolución de Gómez, Álvarez y Barrabés y recurre la retirada del pasaporte de ambas

La Fiscalía de Madrid ha pedido la absolución de Begoña Gómez; su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, en el caso que investiga su actividad profesional, al no apreciar delito alguno y porque no han obtenido "ningún tipo de retribución o beneficio adicional". Además, recurre la decisión del juez Peinado de retirar el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a su asesora, Cristina Álvarez.

En el escrito de conclusiones de la Fiscalía se expone que Begoña Gómez "percibió 0 euros" por su vinculación con la Universidad Complutense a través de una cátedra de la que fue codirectora. "Ni Begoña Gómez, ni Cristina Álvarez, ni Juan Carlos Barrabés obtuvieron remuneración o beneficio directo o indirecto derivado de esta actividad, ni realizaron presión de ningún tipo sobre las empresas afectadas para la promoción de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y sus patrocinios".

En concreto sobre el software insiste en que ninguno de los investigados se ha beneficiado económicamente de las actividades de creación de dicho software informático, ni consta que la UCM haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas. Además, propone interrogar a una treintena de testigos entre los que hay empresarios, asesores de Moncloa y personal de la Universidad Complutense.

Recurre la retirada del pasaporte a Gómez y Álvarez

"Indudable arraigo en territorio nacional". Este es el argumento que esgrime la Fiscalía en su recurso a la decisión del juez Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez y a su asesora Cristina Álvarez.

Según el escrito ambas tienen un "indudable arraigo en territorio nacional, son españolas, sus familias son españolas y tienen también arraigo en territorio nacional; ambas desempeñan y han desempeñado sus actividades profesionales en España".

El juez Peinado, el pasado 20 de junio, ordenó la retirada del pasaporte tanto a Begoña Gómez como a Cristina Álvarez por apreciar riesgo de fuga. Además, tienen que comparecer en el juzgado cada 15 días.

Fiscalía considera que se trata de una medida innecesaria porque creen que ambas "carecen de nexos con el extranjero, en general o particular" y "carecen de bienes o activos que permitan dicha fuga e instalación fuera de España".

Añaden que no puede tampoco responder a la "sospecha de bienes y ganancias ilícitas, a la vista del resultado de las exhaustivas pesquisas patrimoniales autorizadas desde el juzgado que descartaron las sospechas infundadas".

También critica que la esposa del presidente tenga que acudir cada 15 días al juzgado. "Carece de sentido", dicen porque no existe riesgo de fuga, y ve "carente de lógica y racionalidad" que Peinado apunte a la hipotética ayuda que podría tener por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una eventual fuga.

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