La UCO dice que Juanma Serrano fue clave en la contratación de Leire Díez en Correos y lo implica en operaciones de las supuestas cloacas del PSOE

La UCO ha entregado un nuevo informe al juez Santiago Pedraz en el que expone contenido del móvil que se incautó a Juan Manuel Serrano. Además solicita de dicho teléfono que todavía no está incluido en la causa.

Se sitúa a Juanma Serrano como figura clave en la contratación de Leire Díez en Correos. Serrano fue presidente de Correos entre 2018 y 2023 y, en las más de 50 páginas que ha entregado la UCO al juez, se expone que mantenía con la llamada 'fontanera' del PSOE una relación constante. "Las comunicaciones entre Serrano y Leire no eran puntuales, sino que se mantenían con asiduidad, existiendo entre ambos un gran número de mensajes, entre los que se incluyen referencias a reuniones y encuentros, algunos de ellos con Vicente Fernández". Serrano habría intercedido para colocar a Díez en Correos, donde la exmilitante socialista llegó a ser responsable del área de Administración Local.

Según explica la Unidad Central Operativa en base a los indicios recabados da una participación al exjefe de Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE entre 2014 y 2018 "tanto con la obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI, como con la defensa de los intereses de determinados miembros del PSOE o el Gobierno".

Según los mensajes habría sido Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, quien se puso en contacto con Serrano para mover la incorporación de Díez a Correos. "Lo que hablamos de Leire, ¿podríamos ponerlo ya en marcha?" y la respuesta es: "No te preocupes que lo tuyo sale". Se dice en el informe que este puesto para la fontanera suponía "una cuestión estratégica para Hirurok".

Las cloacas

Coincidiendo con el día que, tras la imputación de Begoña Gómez, Pedro Sánchez se toma cinco días para decidir su futuro, Leire y Juanma "mantuvieron una serie de llamadas, para seguidamente reenviar Leire un mensaje con la fecha de 22 de agosto de 2014. Esta fecha podría referirse a la grabación de una reunión entre Villarejo y el entonces Secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez Vázquez en los que se habría conversado acerca de los negocios del suegro del Presidente del Gobierno".

La mañana del 29 de abril, poco antes de que Sánchez anunciase su decisión de seguir mantuvieron una nueva conversación: "Estoy nerviosa por lo que vaya a hacer" a lo que Serrano contesta: "La movida empieza después, decida lo que decida" y ella confirma: "Efectivamente" y añade: "Nosotros tendremos que seguir con lo que empezamos el viernes ¿no?" Y Serrano dice: "En principio sí, pero vamos a ver cómo van los acontecimientos".

También se muestran mensajes en los que se lee a Díez: "A este hombre hay que ayudarle. Se lo merece" y Serrano contesta: "Se tiene que dejar". De otra conversación entre la supuesta fontanera y una periodista, la UCO deduce que Juanma Serrano y Díez estaban "llevando el tema" de las "cloacas del PP".

El 20 de mayo de 2024 en una conversación entre Leire Díez y Vicente Fernández se lee lo siguiente: "A estas alturas solo queda matar a la gente mala. Y cuando digo matar, digo matar políticamente, obvio", escribe Leire para a continuación añadir: "De esto nos estamos ocupando Juanma y yo".

En el informe también se apunta a la "forma en la que fueron sufragados los costes y satisfechas las necesidades logísticas de la actividad investigada" y en este punto se señala a Ana María Fuentes Pacheco.

Sobre la Gerente del PSOE

"Lo que se pone de manifiesto en el análisis llevado a cabo es que Santos, como Secretario de Organización del PSOE, habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada".

Ana María Fuentes, en calidad de Directora Gerente Federal del PSOE, habría sido según la UCO "la persona encargada, con la intermediación de Leire y bajo las directrices de Santos, de falsear dos notas de encargo profesional: una con el despacho Estudio Jurídico Oliver & Partners SL, vinculado Ismael Oliver Romero, y otra con Jacobo Teijelo Casanova".

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