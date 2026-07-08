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Sinner y Djokovic se citan en semifinales de Wimbledon tras un épico duelo del serbio de más de 5 horas

El tenista italiano y el serbio serán los protagonistas de la primera semifinal del tercer Grand Slam del año que se disputa sobre hierba.

Djokovic celebra el pase a semifinales en Wimbledon

Djokovic celebra el pase a semifinales en Wimbledon EFE

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

Wimbledon ya tiene definida su primera semifinal. El italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic lucharán por un puesto en la final del tercer Grand Slam de la temporada después de superar este martes al alemán Jan-Lennard Struff y al canadiense Felix Auger-Aliassime, respectivamente.

Mientras el número 1 del mundo resolvió su compromiso con autoridad en tres sets (7-5, 7-6 y 6-3), Djokovic necesitó más de cinco horas de batalla para imponerse al canadiense en un encuentro que se decidió en el super 'tie-break' del quinto set ya de madrugada.

Sinner no da opciones a Struff

El vigente campeón continúa defendiendo con firmeza el título conquistado el pasado año. Ante Struff volvió a exhibir un altísimo nivel con el servicio, una de sus grandes armas durante todo el torneo.

El italiano firmó un 65% de primeros saques, conectó 14 'aces' y únicamente cometió dos dobles faltas, su mejor registro en este Wimbledon. El primer set fue muy igualado hasta el undécimo juego, cuando Sinner aprovechó la presión sobre el saque del alemán para conseguir la primera rotura del partido. Ese 'break' resultó definitivo para adjudicarse la manga por 7-5.

En el segundo parcial volvió a golpear pronto, aunque Struff consiguió reaccionar y forzó el desempate. Allí el número 1 del mundo volvió a mostrarse muy sólido para colocarse con dos sets de ventaja. El tercero fue algo más cómodo para Sinner, que aprovechó otra rotura en el tramo decisivo para cerrar el encuentro.

Djokovic sobrevive a una batalla épica

Si el italiano apenas sufrió, Novak Djokovic tuvo que recurrir a toda su experiencia para mantenerse con vida. El serbio necesitó más de cinco horas para derrotar a Felix Auger-Aliassime por 7-6, 3-6, 6-7, 6-3 y 7-6. El canadiense sostuvo el partido gracias a un impresionante rendimiento con el saque, conectando 29 servicios directos y llevando al límite al ocho veces campeón de Wimbledon.

El primer set ya anticipó lo que vendría después. Djokovic se impuso en un larguísimo 'tie-break' de 20 minutos por 12-10. Sin embargo, Auger-Aliassime respondió inmediatamente llevándose el segundo set y más tarde el tercero, también en el desempate.

Con el marcador en contra, el serbio volvió a demostrar por qué es uno de los mejores competidores de la historia. Ganó la cuarta manga para forzar el quinto set y terminó resolviendo el encuentro en el super 'tie-break' definitivo por un claro 10-4.

Fecha y horario del Sinner - Djokovic

Las semifinales ofrecerán un nuevo capítulo de la rivalidad entre ambos. Sinner y Djokovic ya se enfrentaron el año pasado en esta misma ronda, con victoria del italiano. Ahora el serbio intentará tomarse la revancha y alcanzar una nueva final en el All England Club. Djokovic buscará además seguir ampliando su espectacular historial en Wimbledon, donde ya suma 107 victorias y ocho títulos.

El partido entre Jannik Sinner y Novak Djokovic de semifinales de Wimbledon 2026 se jugará el jueves 10 de julio, con el horario pendiente de confirmación oficial por parte de la organización.

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