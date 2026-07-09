"Ayuda, mi novia y mi suegra están en el suelo": el novio de la hija alertó del crimen en Mijas

Lo que comenzó pareciendo causa de un incendio, poco tardó en declararse un presunto caso de crimen machista. Dos mujeres de 61 y 31 años murieron en la vivienda de la que la madre era la propietaria. Ocurrió en Mijas, Málaga, y al poco de comenzar a arder el apartamento, los bomberos y autoridades fueron alertados. Tras sofocar las llamas, madre e hija fueron encontradas sin vida.

Ambas habían sido apuñaladas, ya que tal y como confirman las unidades forenses, contaban con heridas de arma blanca. La Guardia Civil sostiene que no murieron por el fuego y que bien puede tratarse de un nuevo caso de violencia de género.

Aunque ninguna de las dos constaba en el historial de VioGén, las pruebas podrían apuntar a que las parejas de ambas podrían estar implicadas en el crimen.

El novio de la joven fue el primero en enterarse

Si bien las hipótesis apuntan a que puede tratarse de un crimen machista, las autopsias determinarán el momento exacto de las muertes y si realmente fallecieron antes o después de producirse el incendio.

Aunque los vecinos permanecieron al margen de los hechos y no se enteraron de lo que estaba ocurriendo, una de las mujeres que vivía próxima a las víctimas, cuenta que el novio de la hija de 31 años fue el primero en enterarse de lo ocurrido. Tal y como lo relata la testigo, le vio llorando mientras decía "ay, lo que me he encontrado". Otros medios apuntan que el joven pidió ayuda gritando: "¡Ayuda! Mi novia y mi suegra están en el suelo!".

Actualmente, las autoridades investigan si el incendio producido trataba de ocultar el crimen y las sospechas apuntan a las respectivas parejas de las víctimas.

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