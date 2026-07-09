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"Ayuda, mi novia y mi suegra están en el suelo": el novio de la hija alertó del crimen en Mijas

Nuevas hipótesis sobre el presunto asesinato de madre e hija apuntan directamente a las parejas de ambas, siendo el novio de la joven el primero en enterarse de la tragedia.

Vivienda donde se investiga la muerte de una madre y su hija en Mijas

Mijas, "consternada" tras la muerte violenta de una madre e hija halladas en una vivienda incendiada | Europa Press

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Sofía Avendaño
Publicado:

Lo que comenzó pareciendo causa de un incendio, poco tardó en declararse un presunto caso de crimen machista. Dos mujeres de 61 y 31 años murieron en la vivienda de la que la madre era la propietaria. Ocurrió en Mijas, Málaga, y al poco de comenzar a arder el apartamento, los bomberos y autoridades fueron alertados. Tras sofocar las llamas, madre e hija fueron encontradas sin vida.

Ambas habían sido apuñaladas, ya que tal y como confirman las unidades forenses, contaban con heridas de arma blanca. La Guardia Civil sostiene que no murieron por el fuego y que bien puede tratarse de un nuevo caso de violencia de género.

Aunque ninguna de las dos constaba en el historial de VioGén, las pruebas podrían apuntar a que las parejas de ambas podrían estar implicadas en el crimen.

El novio de la joven fue el primero en enterarse

Si bien las hipótesis apuntan a que puede tratarse de un crimen machista, las autopsias determinarán el momento exacto de las muertes y si realmente fallecieron antes o después de producirse el incendio.

Aunque los vecinos permanecieron al margen de los hechos y no se enteraron de lo que estaba ocurriendo, una de las mujeres que vivía próxima a las víctimas, cuenta que el novio de la hija de 31 años fue el primero en enterarse de lo ocurrido. Tal y como lo relata la testigo, le vio llorando mientras decía "ay, lo que me he encontrado". Otros medios apuntan que el joven pidió ayuda gritando: "¡Ayuda! Mi novia y mi suegra están en el suelo!".

Actualmente, las autoridades investigan si el incendio producido trataba de ocultar el crimen y las sospechas apuntan a las respectivas parejas de las víctimas.

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