Jannik Sinner no falla ante Struff y jugará su tercera semifinal en Wimbledon

Jannik Sinner suma y sigue en Wimbledon, donde jugará por tercera vez las semifinales después de superar en tres sets (7-5, 7-6(4) y 6-3) al alemán Jan Lennard Struff. El de Can Cándido, actual campeón en el All England Club, acumula doce triunfos sin fallo sobre la hierba de la catedral del tenis: las siete que le hicieron campeón la temporada pasada y cinco más para llegar a las semifinales de este viernes, donde jugará ante el ganador del Felix Auger-Aliassime vs Novak Djokovic.

El número 1 del mundo, tras dejar escapar una ocasión de oro en el pasado Roland Garros, está a solo dos victorias de retener su corona en el grand slam británico y sumar su segundo título de Wimbledon y el que sería quinto major de su carrera.

Jan Lennard Struff, actual número 74 del ranking, no pudo frenar al italiano, superior durante las dos horas y 37 minutos que duró el partido en la central del All England Club. A sus 36 años, el alemán cierra una gran actuación en Wimbledon, mientras que Sinner suma un nuevo triunfo sobre el césped del major londinense.

La victoria número 98 de Sinner en un grand slam le deja a un paso de la final, que el año pasado disputó y ganó ante Carlos Alcaraz. Al pupilo de Darren Cahill le espera en semifinales el ganador del duelo entre Novak Djokovic y Felix Auger Aliassmie.

Jan Lennard Struff aguantó en el primer set hasta el undécimo juego, cuando cedió su servicio y abrió la puerta para que Sinner soltara el primer zarpazo del duelo de cuartos. Con la primera manga en el bolsillo, Sinner aún dio una opción al alemán, que gozó de una bola de break, con 5-4 a favor y al resto. No la conrectó y ahí acabó el partido. El número 1 del mundo no perdonó en el tie-break y se anotó el segundo set, poniendo una autopista hacia las semifinales.

Sinner: "Estoy contento de haber vuelto a semifinales"

Jan Lennard Struff sacó bandera blanca en el tercer set y entregó el partido ante un Sinner que no pierde en Wimbledon desde que le derrotara Medvedev en los cuartos de final de 2024.

"Struff es un jugador difícil de enfrentarse y merece todo lo que ha conseguido en la pista y también fuera. Es una persona excepcional. Entró en la pista mejor que yo pero luego me metí en el partido y estoy contento de haber vuelto a semifinales", resumió Sinner.

"El segundo set podría haber terminado de otra manera y hay una gran diferencia entre estar 1-1 o 2-0.. y en el tercer set sus porcentajes bajaron", reconoció el número uno del mundo que asume que el calor le perjudica.

"Hemos trabajado mucho para que no suceda lo de París, espero que no me pase lo mismo, si es así tendremos que cambiar algo más", concluyó Sinner.