Muere la cantante Bonnie Tyler a los 75 años

Bonnie Tyler ha fallecido a los 75 años, en un hospital de Portugal a consecuencia de la enfermedad de la que estaba siendo tratada en las últimas semanas y por la que estaba en estado "muy grave".

"La familia y el equipo de Bonnie lamentan profundamente anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada", reza el comunicado publicado en la web de la cantante. Galesa de nacimiento, sus últimos años los pasó en Portugal porque le ofrecía un clima más calmado.

La diva del Pop y del rock, conocida por sus baladas de los años 80 como 'Total Eclipse of the Heart' o 'Holding Out for a Hero', fue inducida al coma el pasado mes de mayo tras someterse a una cirugía intestinal de urgencia. Tras intentar sacarla del coma, sufrió un paro cardíaco.

Su legado incluye 18 álbumes de estudio, en sus casi 50 años de carrera optó a tres premios Grammy entre 1984 y 1995, y a otros tres premios Brit en 1977, 1984 y 1986. No llegó a ganarlos, pero su inconfundible estilo la sitúa como una de las compositoras más personales de las últimas décadas.

'It's a Heartache' y 'Total Eclipse of the Heart' han vendido más de seis millones de copias cada uno situándose entre los sencillos más vendidos de todos los tiempos. También fue nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por el rey Carlos III en 2023, en reconocimiento a su larga trayectoria y destacada contribución a la música.

Con su voz ronca y potente y de la mano de 'Believe in Me' del álbum 'Rocks and Honey' representó en 2013 a Reino Unido en el Festival de Eurovisión, quedó decimonovena.

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