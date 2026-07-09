Muere ahogado el famoso fisioculturista texano Connor Murphy tras huir de las autoridades en Tailandia

Connor Murphy, fisioculturista e influencer de 32 años, ha muerto ahogado en un lago de Tailandia. Las autoridades de la provincia de Samut Prakan fueron alertadas de que el profesional de "looksmaxxing", tendencia enfocada en llevar el atractivo físico al máximo potencial, actuaba de forma errática en una propiedad de lujo en la que se alojaba.

La tragedia ocurrió la noche de este pasado martes, cuando el culturista saltó de una barca en la que se encontraba de camino a su lujosa vivienda de alquiler. Murphy había contratado a un conductor que le transportara, pero comenzó a comportarse de forma extraña y le ofreció dinero momentos previos a caer al suelo.

Según cuentan los informes, cuando las autoridades llegaron al lugar donde se encontraba el influencer en mitad del lago, se puso frenético y se lanzó al agua en un intento de huida. Murphy nadó hasta que no puedo más y terminó hundiéndose en el agua.

El cadáver no presentaba signos de violencia y las autoridades han pedido que se le realice una autopsia. Sin embargo, sí que se encontraron dos jeringuillas sin usar y pastillas blancas dentro de una bolsa en su vehículo.

Uno de los gurús del 'looksmaxxing' con más de 2 millones de seguidores

El fisioculturista se dedicaba, literalmente, en cuerpo y alma a cuidar su imagen, y compartía una con sus seguidores cómo sacar el máximo partido a su cuerpo. Esto lo subía a sus redes sociales, en las cuales llegaba a sumar más de 2,7 millones de seguidores.

Precisamente es en sus redes sociales donde sus seguidores se mostraban preocupados por sus conductas recientes, ya que el influencer publicaba vídeos disfrazado de mago y haciendo "cosas estrafalarias" que no formaban parte de su pasado contenido.

En los últimos años, ya comenzó a alejarse poco a poco de los entrenamientos convencionales para adentrarse en actividades más extremas de espiritualidad, biohacking y el propio 'looksmaxxing', ya mencionado previamente.

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