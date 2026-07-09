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Ferrari estrena Madring: Hamilton y Leclerc pasean su F1 por el nuevo circuito del GP de España

Ferrari se convierte en la primera escudería en rodar con un monoplaza de Fórmula 1 sobre el nuevo trazado madrileño.

El Ferrari de Lewis Hamilton en Silverstone

El Ferrari de Lewis Hamilton en Silverstone Reuters

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

El Gran Premio de España de Fórmula 1 está cada vez más cerca y el circuito Madring ya ha vivido un momento histórico. Ferrari se convirtió este jueves en la primera escudería en rodar con un monoplaza de F1 sobre el nuevo trazado madrileño durante una jornada de pruebas organizada antes del debut oficial del circuito en el calendario.

La Scuderia aprovechó un 'filming day' para completar las primeras vueltas al volante del SF-26 y comenzar a familiarizarse con un recorrido que albergará el Gran Premio el fin de semana del 11 y 12 de septiembre.

Primeros kilómetros en Madring

Desde primera hora de la mañana, el Ayuntamiento de Madrid cortó al tráfico las calles que forman parte del circuito para garantizar la seguridad durante la jornada.

Ferrari preparó un ensayo muy similar al de un fin de semana de competición, incluyendo la recreación del funcionamiento habitual de los boxes.

Cada uno de sus pilotos, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, tenía previsto completar 20 vueltas para empezar a recopilar información sobre el nuevo trazado.

Leclerc inauguró el circuito

El encargado de estrenar oficialmente Madring fue Charles Leclerc. Antes de subirse al SF-26, el piloto monegasco recorrió parte del circuito al volante de un Maserati de calle y, posteriormente, realizó las primeras vueltas con el monoplaza de Ferrari.

Hamilton, por su parte, tomó el relevo más tarde para completar el programa previsto por la escudería italiana.

Un ensayo antes del Gran Premio

La jornada sirvió para poner a prueba el diseño definitivo del nuevo circuito, que cuenta con 5,4 kilómetros de longitud y 22 curvas.

Entre ellas destaca la ya conocida curva Monumental, uno de los puntos más espectaculares del trazado y una de las grandes señas de identidad del nuevo Gran Premio de Madrid.

Con apenas dos meses por delante para el estreno oficial del Mundial en la capital, Ferrari ha sido el primer equipo en probar un circuito llamado a convertirse en uno de los grandes protagonistas del calendario de Fórmula 1.

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