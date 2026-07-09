Courtois avisa antes de medirse a España: "La gente se ha equivocado con Bélgica"

Thibaut Courtois ya piensa en el gran duelo de los cuartos de final del Mundial de 2026. El portero belga reconoció que España parte como favorita para el partido del próximo viernes, pero advirtió de que su selección llega mucho mejor de lo que muchos creen: "La gente ha tenido un poco de equivocación con nosotros", aseguró el guardameta del Real Madrid durante el día de atención a los medios en Los Ángeles.

"España es favorita"

Courtois no escondió que la Roja parte con ventaja después del gran torneo que está firmando: "Es un partido especial, difícil para nosotros. España es favorita, eso está claro".

El belga incluso confesó que ya ha recibido mensajes de amigos y conocidos españoles: "Ya me han llegado muchos mensajes de que esta vez no van conmigo. Haremos todo para intentar ganar".

El reto: marcar el primer gol a España

El guardameta destacó el nivel defensivo del equipo de Luis de la Fuente: "Están jugando bien, todavía no han encajado. La seguridad de todo el equipo y con Unai, está haciendo un gran trabajo".

Por eso considera que una de las claves será romper esa imbatibilidad: "Para nosotros será primero intentar hacer un gol y después no encajar. Hay que estar al 100% o más concentrados para no darles espacios".

"No podemos pensar solo en Lamine"

Preguntado por Lamine Yamal, Courtois dejó claro que el peligro de España va mucho más allá del extremo del Barcelona: "No son solo ellos dos", respondió al ser cuestionado también por Mikel Oyarzabal.

"España tiene mucha calidad en el centro del campo. El gol contra Portugal es un poco eso, el juego rápido que tienen, buscar los huecos", abundó el madridista.

Eso sí, no escondió la admiración que siente por el joven internacional español: "Lamine es Lamine. Sabemos que tiene mucho talento en el uno contra uno y en los pases al hueco".

El plan para frenar a Lamine

Aunque Bélgica todavía no ha definido completamente su planteamiento, Courtois adelantó cuál puede ser la estrategia para intentar detener al atacante azulgrana: "Hay que estar cerca de él y defender dos contra uno. Es una estrella".

Sin embargo, insistió en que centrarse únicamente en él sería un error: "No creo que nos podamos cegar solo en Lamine, España tiene otras muchas virtudes".

También elogió a Cucurella

El portero madridista también destacó el gran nivel que está ofreciendo Marc Cucurella durante el Mundial: "Cucurella es un gran jugador".

Aun así, señaló una posible vía para hacer daño a España: "Tenemos que intentar, cuando él se marcha arriba y recuperamos el balón, aprovechar la espalda ahí, pero vuelve rápido con todo el equipo".

Courtois concluyó pronosticando un partido muy exigente: "Va a ser un partido duro. España todavía no ha encajado un gol y eso es lo primero que tenemos que hacer".

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