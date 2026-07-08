Alexander Zverev despacha a Fritz y se cita con Arthur Fery en semifinales de Wimbledon

Alexander Zverev sigue sumando victorias y ya está en las semifinales de Wimbledon, después de ganar a Taylor Fritz (6-4, 6-4 y 6-2) y colocarse a un triunfo de una nueva final de grand slam y, de paso, arrebatar el número 2 de la ATP a Carlos Alcaraz. El de Hamburgo, que viene de ganar por primera vez en su carrera el título en Roland Garros (su primer grand slam), no tuvo problemas para superar al tenista estadounidense en una hora y 59 minutos. Su rival en las semifinales será el británico Arthur Fery, que prolongó su sueño en el All England Club tras vencer a Fabio Cobolli (6-4, 7-6(4) y 6-0).

El tenista alemán, segundo favorito en Wimbledon, rompió su mala racha ante un Fritz que le había ganado los últimos siete duelos. Lo cierto es que el triunfo en París parece haber sido mano de santo para la cabeza de un Zverev mucho más centrado en pista.

"Espero jugar dos partidos más aquí. Pero por ahora, estoy muy contento de estar en semifinales, especialmente contra Taylor Fritz, a quien no había vencido en más de dos años. Me ha estado ganando durante dos años seguidos", recordó Zverev.

"Jugué un partido fantástico y estoy muy feliz de estar en semifinales”, indicó el alemán que se une a nombres ilustres como Novak Djokovic, Marin Cilic, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner como los jugadores en activo en llegar a semifinales en los cuatro grandes.

Si Alexander Zverev supera su semifinal de este viernes ante Arthur Fery, el próximo lunes aparecerá como el número 2 del mundo, desplazando a Carlos Alcaraz al tercer escalón del ranking mundial.

Arthur Fery prolonga su sueño en Wimbledon

El británico Arthur Fery alargó el sueño del público local del All England Club al situarse, por primera vez en su carrera, en la semifinal de un Grand Slam después de ganar al italiano Flavio Cobolli, noveno favorito, por 6-4, 7-6(4) y 6-0.

El jugador inglés nacido en Francia se erigió en el segundo jugador en alcanzar unas semifinales individuales masculinas de este torneo como invitado (wild card), después del croata Goran Ivanisevic, que ganó el torneo en el 2001.

"Parece que cada partido es mejor. Simplemente no me lo puedo creer. Increíble, jugar en la Cancha Central por segunda vez, una segunda victoria. ¡No me lo puedo creer!", admitía el tenista británico.

Con sus cinco victorias en el cuadro principal de Wimbledon, Arthur Fery ha ascendido ya 78 posiciones y ya es el 36º del mundo.