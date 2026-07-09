Justin Bieber se une a Madonna, Shakira y BTS en el espectáculo 'a lo Super Bowl' de la final del Mundial

La final del Mundial de 2026 también tendrá un cartel de estrellas fuera del terreno de juego. La FIFA y Global Citizen confirmaron este miércoles que Justin Bieber actuará en el espectáculo del descanso del partido por el título, que se disputará el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

El cantante canadiense se incorpora a un elenco de artistas formado por Madonna, Shakira y BTS, protagonistas del primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa del Mundo, inspirado en el formato que popularizó la Super Bowl de la NFL.

Un cartel repleto de estrellas

Además de Justin Bieber, la actuación contará con la participación del artista nigeriano Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el Coro PS22, integrado por alumnos de un colegio público de Staten Island (Nueva York).

También participará Coldplay, con Chris Martin como director artístico del espectáculo, así como varios personajes de Barrio Sésamo, entre ellos la rana Gustavo y Miss Piggy.

La actuación tendrá una duración aproximada de once minutos, aunque con el montaje del espectáculo se alargará hasta la media hora.

Un concierto con fines solidarios

Más allá del espectáculo, el evento servirá para impulsar el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que pretende recaudar 100 millones de dólares para facilitar el acceso a la educación y al fútbol a niños y niñas de todo el mundo.

Justin Bieber celebró poder formar parte del proyecto: "La Copa del Mundo de la FIFA une al mundo como ninguna otra cosa puede hacerlo. Estoy agradecido de formar parte de este espectáculo de medio tiempo, y aún más de saber que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para la infancia de todo el mundo".

Burna Boy también destacó el significado del evento: "El Mundial es uno de los pocos momentos que realmente logran unir al mundo entero. Representar a África en el primer espectáculo del descanso de la Copa del Mundo es un privilegio y una responsabilidad que no me tomo a la ligera".

La satisfacción de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mostró su entusiasmo por el elenco reunido para la gran final: "Cuando se trata de lo que el mundo necesita, no hay nada más importante que la educación. Estamos orgullosos de contar con Justin Bieber, que se une a Madonna, Shakira y BTS como cabeza de cartel del espectáculo del descanso de la final del Mundial".

Infantino aseguró que el objetivo es aprovechar la enorme audiencia del partido para transmitir un mensaje de unidad: "Mientras el mundo se une para presenciar el partido de fútbol más importante de la historia, este espectáculo sin precedentes celebrará el fútbol, la música y nuestros valores compartidos, dejando un legado que trascenderá el pitido final".

"El mayor evento musical desde Live Aid"

El cofundador y director ejecutivo de Global Citizen, Hugh Evans, fue incluso más allá. A su juicio, el espectáculo reunirá a más artistas por una causa común que cualquier otro concierto desde el histórico Live Aid de 1985: "Será la mayor reunión de artistas unidos por una causa desde Live Aid y bien podría convertirse en los 11 minutos de actuación musical televisada más vistos de la historia".

Evans aprovechó además para pedir la implicación de varios líderes internacionales, entre ellos el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron, para reforzar el fondo educativo impulsado por la FIFA.

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