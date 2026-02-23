El brutal registro de Carlos Alcaraz en finales que supera al Big Three y a Björn Borg

Carlos Alcaraz suma y sigue en un 2026 inmaculado hasta el momento para el fenómeno de El Palmar. El tenista murciano alzó en el ATP 500 de Doha el 26º título de su carrera y elevó a un intimidante 12-0 su balance en lo que va de año: dos torneos jugados (Open de Australia y ATP 500 de Doha) y dos entorchados. El ganador de siete grand slam y jugador más joven en completar el Career Grand Slam va camino de otro año histórico, tras un 2025 en el que levantó ocho títulos (Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati, US Open y Tokio) y firmó un registro de 71-9.

Tras la dura derrota en el torneo de Miami del año pasado ante David Goffin, el tenista de 22 años y número 1 del mundo se ha convertido en una máquina de jugar al tenis, derrotar rivales y coleccionar títulos y finales. De los últimos 12 torneos que ha disputado, Alcaraz ha alcanzado la final en once, la única excepción fue el Masters de París, donde cedió ante Cameron Norrie en la primera ronda. Por el camino ha levantado el título en Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati, US Open, Tokio, Open de Australia y Doha) y solo ha perdido la final del Conde de Godó ante Rune y las finales de Wimbledon y ATP Finals, ambas ante Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz está rompiendo todos los registros de precocidad del tenis y, a sus 22 años, es ya una leyenda de este deporte con siete grand slam, a la altura de tenistas de la talla de Mats Wilander o John McEnroe. Pero hay un dato del murciano que llama mucho la atención: su porcentaje de victorias en finales. Y es que Alcaraz ha jugado 34 finales en su carrera y ha alzado el título en 26 de ellas, es decir, un porcentaje de 76,4% de finales ganadas. Ese porcentaje está por encima de los tres integrantes del Big Three: Rafa Nadal, con 92 en 131, se retiró con el 70,2 %; Djokovic presenta un 69,6%, con 101 finales ganadas de 145; mientras que Federer ganó 103 de 157 (65,6%).

Björn Borg, uno de los mejores de la historia, ganó 66 de 92 finales jugadas (71,7%). El estadounidense Jimmy Connors, el jugador con más títulos de la historia del tenis, ganó 109 de 164 finales (66,4%); e Ivan Lendl, 94 de 146 (64,3%).

Solo supera Thomas Muster supera a Alcaraz, al haber ganado 44 de 55 (80 %), aunque el austriaco logró la mayoría de sus títulos en torneos de menor trascendencia, salvo un Grand Slam, el de Roland Garros en 1995 en su única final de grand slam.

Alcaraz refuerza su número tras el ATP de Doha

Con su triunfo en el ATP 500 de Doha, donde arrolló en la final a Arthur Fils en 50 minutos (6-2 y 6-1), Carlos Alcaraz aparece este lunes con 13.550 puntos, sacando más de 3.000 puntos a Jannik Sinner (10.400 puntos). Novak Djokovic es tercero, con 5.280 puntos, Alexander Zverev es tercero, con 4.555 puntos; y el italiano Lorenzo Musetti ocupa la quinta plaza del ranking ATP con 4.405 puntos.

El top 10 lo completan en los puestos del sexto al décimo el australiano Alex de Miñaur (4.235), el estadounidense Taylor Fritz (4.220), el canadiense Felix Auger-Aliassime (4.080), el también estadounidense Ben Shelton (4.050) y el kazajo Alexander Bublik (3.405).

Con ese margen, Alcaraz tiene garantizado el número 1 hasta, al menos, después de Montecarlo, del 5 al 12 de abril. Janni Sinner no jugó entre febrero y abril del año pasado por la sanción por dopaje, por lo que solo puede sumar puntos hasta Roma, del 6 al 17 de mayo. Por su parte, Alcaraz defiende las semifinales del año pasado en Indian Wells, la segunda ronda del Miami Open y el título de campeón en Montecarlo.