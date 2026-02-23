Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenido el exembajador británico Peter Mandelson por sus vínculos con el caso Epstein

Mandelson será interrogado bajo sospecha de mala conducta en cargo público.

Peter Mandelson, ex embajador brit&aacute;nico en EEUU y ex comisario europeo de Comercio

Peter Mandelson, ex embajador británico en EEUU y ex comisario europeo de Comercio

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

La Policía británica ha detenido este lunes al exministro laborista Peter Mandelson. Mandelson será interrogado bajo sospecha de mala conducta en cargo público, por supuestamente haber facilitado información oficial sensible al fallecido pederasta convicto y multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein.

Peter Mandelson fue despedido del puesto más prestigioso del servicio diplomático británico en septiembre, cuando comenzó a conocerse de manera pública su amistad con Epstein.

La Policía inició una investigación a principios de este mes de febrero después de que el gobierno del primer ministro Keir Starmer revelara comunicaciones entre el exembajador y Epstein. "Los agentes han detenido a un hombre de 72 años bajo sospecha de mala conducta en un cargo público", dijo la Policía Metropolitana de Londres en un comunicado relacionado con una investigación sobre un exministro del Gobierno.

Correos electrónicos entre Mandelson y Epstein

Los correos electrónicos entre Mandelson y Epstein, publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a finales de enero evidencian que los dos hombres tenían una relación más cercana de lo que se conocía públicamente. De hecho, Mandelson había compartido información con el financiero cuando era ministro en el Gobierno del exprimer ministro Gordon Brown.

Mandelson, quien este mes renunció al Partido Laborista de Starmer y dejó su puesto en la Cámara Alta del Parlamento, había declarado antes que lamenta profundamente su pasado con Epstein. Sin embargo, no ha hecho declaraciones públicas ni ha respondido a los mensajes que se le solicitaban sobre las últimas revelaciones.

La detención del expríncipe Andrés

La semana pasada, el hermano menor del rey Carlos, Andrew Mountbatten-Windsor, también fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, tras ser acusado de enviar documentos gubernamentales confidenciales a Epstein. En todo momento ha negado cualquier irregularidad relacionada con Epstein.

