Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol

Apuñala a su marido al pensar que le insultaba a ella en vez de al VAR: le lanzó unas tijeras y le clavó un cuchillo en el costado

La mujer siguió lanzándole cuchillos mientras el hombre pedía ayuda desesperadamente: "¡Vete o te apuñalo!", le dijo antes de atacarle. Su marido veía el Atalanta-Nápoles.

Una mujer apu&ntilde;ala a su marido pensando que le insultaba a ella en vez de al VAR de f&uacute;tbol

Una mujer apuñala a su marido pensando que le insultaba a ella en vez de al VAR de fútbolReuters/Antena 3

Publicidad

Atalanta-Nápoles, fecha correspondiente a la jornada 26 de la Serie A, es domingo 22 de febrero de 2026 y la acción se sitúa en una vivienda del barrio de Capodimonte (Nápoles). La primera parte está a punto de terminar y el colegiado, tras acudir al VAR anula un penalti al Nápoles, en ese momento y a 800 kilómetros del estadio New Balance Arena (Atalanta), una mujer ataca a su marido pensando que le está insultándola a ella en vez de al VAR: le avisa de que le va a acuchillar y segundos después le tira unas tijeras y le clava un cuchillo en el costado, según La Gazzeta dello Sport.

La mujer confundió los insultos de su marido al VAR...

La mujer, de 35 años, no dudó en atacar a su marido, de 40, confundiendo que este le insultaba a ella, cuando en realidad el hombre estaba desgañitándose con la decisión del árbitro de anular el penalti al Nápoles tras acudir al VAR. Una confusión que terminó con el ingreso de este en el hospital, donde se encuentra recuperándose de las heridas de arma blanca que le propinó su propia mujer.

¡Vete o te apuñalo!"

Al parecer, esta le avisó diciéndole "¡Vete o te apuñalo!", pero apenas unos segundos después desplegó su furia contra el marido: le lanzó unas tijeras e intentó asestarle una cuchillada, ambas sin llegar a impactar en el cuerpo del hombre, pero sí una segunda intentona que terminó con un cuchillo perforándole el costado.

Le lanza unas tijeras, le clava un cuchillo...

Y no, la cosa no quedó ahí, el hombre de 40 años comenzó a pedir ayuda desesperadamente mientras su mujer seguía lanzándole cuchillos, clavándose uno de ellos en la pared del salón. Finalmente, la víctima consiguió llamar a la Policía y cuando esta se presentó detuvo a la mujer, que guardaba en el bolso tres cuchillos más, entre ellos un abridor de ostras. La mujer se encuentra detenida y afronta cargos por un delito de agresiones mientras su marido se recupera de las heridas en un hospital.

Para colmo del hombre, el Nápoles terminó perdiendo el partido después de que el Atalanta remontara en la segunda parte con goles de Pasalic y Samardzic.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Julio Álamo completa su ruta soñada en moto: visitar todos los toros de Osborne en el mundo

Julio Álamo posa con un toro de Osborne

Publicidad

Deportes

Lindsey Vonn, en un vídeo en su cuenta de Instagram

Lindsey Vonn: "El Doctor Tom Hackett me salvó la pierna, evitó que me la amputaran"

Una mujer apuñala a su marido pensando que le insultaba a ella en vez de al VAR de fútbol

Apuñala a su marido al pensar que le insultaba a ella en vez de al VAR: le lanzó unas tijeras y le clavó un cuchillo en el costado

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Fils en la final de Doha

El brutal registro de Carlos Alcaraz en finales que supera al Big Three y a Björn Borg

Juan López, junto a Sandra Cavia
Maratón

Juan López, el octogenario con cuerpo de atleta de 30 años: "El secreto es un poco de genética y un mucho de entrenamiento"

Vinícius y Gianluca Prestianni, en el duelo de ida en Lisboa
Champions League

Comunicado del Benfica tras la suspensión de Gianluca Prestianni: "El club lamenta..."

Gianluca Prestianni y Vinícius pelean por un balón en el Estadio da Luz
Fútbol

La UEFA suspende a Prestianni por su incidente con Vinícius: no estará en el Santiago Bernabéu en Champions

Suspensión provisional para el argentino, que no podrá jugar con el Benfica ante el Real Madrid en la vuelta del playoff de Champions League.

La foto de Rafa Nadal en Baqueira Beret
Esquí

Rafa Nadal vuelve a esquiar 26 años después y Lindsey Vonn le lanza una propuesta

El extenista reaparece en Baqueira Beret con una imagen inesperada que no ha pasado desapercibida para Lindsey Vonn.

El estadio Akron de Guadalajara, sede del Mundial 2026

El Mundial 2026, en alerta por la violencia en México: España jugará en el estadio de Guadalajara

Carlos Alcaraz celebra un punto en el ATP de Doha

Andre Agassi, rendido a Carlos Alcaraz: "Combina cualidades de Nadal, Djokovic y Federer"

Eileen Gu gana un oro y dos platas en los Juegos Olímpicos de Invierno

Eileen Gu revalida el oro olímpico y rompe a llorar tras conocer la muerte de su abuela

Publicidad