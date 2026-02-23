Apuñala a su marido al pensar que le insultaba a ella en vez de al VAR: le lanzó unas tijeras y le clavó un cuchillo en el costado

Atalanta-Nápoles, fecha correspondiente a la jornada 26 de la Serie A, es domingo 22 de febrero de 2026 y la acción se sitúa en una vivienda del barrio de Capodimonte (Nápoles). La primera parte está a punto de terminar y el colegiado, tras acudir al VAR anula un penalti al Nápoles, en ese momento y a 800 kilómetros del estadio New Balance Arena (Atalanta), una mujer ataca a su marido pensando que le está insultándola a ella en vez de al VAR: le avisa de que le va a acuchillar y segundos después le tira unas tijeras y le clava un cuchillo en el costado, según La Gazzeta dello Sport.

La mujer confundió los insultos de su marido al VAR...

La mujer, de 35 años, no dudó en atacar a su marido, de 40, confundiendo que este le insultaba a ella, cuando en realidad el hombre estaba desgañitándose con la decisión del árbitro de anular el penalti al Nápoles tras acudir al VAR. Una confusión que terminó con el ingreso de este en el hospital, donde se encuentra recuperándose de las heridas de arma blanca que le propinó su propia mujer.

¡Vete o te apuñalo!"

Al parecer, esta le avisó diciéndole "¡Vete o te apuñalo!", pero apenas unos segundos después desplegó su furia contra el marido: le lanzó unas tijeras e intentó asestarle una cuchillada, ambas sin llegar a impactar en el cuerpo del hombre, pero sí una segunda intentona que terminó con un cuchillo perforándole el costado.

Le lanza unas tijeras, le clava un cuchillo...

Y no, la cosa no quedó ahí, el hombre de 40 años comenzó a pedir ayuda desesperadamente mientras su mujer seguía lanzándole cuchillos, clavándose uno de ellos en la pared del salón. Finalmente, la víctima consiguió llamar a la Policía y cuando esta se presentó detuvo a la mujer, que guardaba en el bolso tres cuchillos más, entre ellos un abridor de ostras. La mujer se encuentra detenida y afronta cargos por un delito de agresiones mientras su marido se recupera de las heridas en un hospital.

Para colmo del hombre, el Nápoles terminó perdiendo el partido después de que el Atalanta remontara en la segunda parte con goles de Pasalic y Samardzic.

