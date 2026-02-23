Maratón
Juan López, el octogenario con cuerpo de atleta de 30 años: "El secreto es un poco de genética y un mucho de entrenamiento"
Antena 3 Deportes ha corrido un rato por Toledo junto a Juan López, maratoniano con 82 años y cuerpo de treintañero. Varias universidades estudian su caso para descubrir si tiene el secreto de la longevidad.
Publicidad
Tiene 82 años y corre maratones. Y no, no empezó de joven ni fue atleta en su etapa laboral. Juan López se calzó las zapatillas por primera vez a los 66, justo después de jubilarse. “Antes no tenía tiempo”, resume con naturalidad. Desde entonces ha completado cinco maratones. "Nada más", dice, como si 42 kilómetros fueran un paseo dominical.
3 horas y 25 minutos, su mejor marca en un maratón
Su mejor marca llegó en el tercero, cuando tenía 72 años: 3 horas y 25 minutos y récord de Europa de más de 70 años. Un registro que muchos corredores en plenitud física firmarían sin pestañear. En su caso, no solo sorprendió a quienes le rodean. También ha despertado el interés de la comunidad científica.
Actualmente, le están realizando estudios para analizar qué tiene su cuerpo que le permite mantener esos ritmos a una edad en la que la mayoría ya ha reducido la actividad física. "Me están estudiando los huesos. Parece que estoy dos escalones por encima de lo que debería estar por mi edad", explica. En otras palabras: su estructura ósea envejece más lento de lo habitual.
Su secreto de la longevidad
¿Tiene entonces el secreto de la longevidad? Juan lo despacha sin misticismos: "Un poco de genética y un mucho entrenamiento". Nada de fórmulas mágicas ni suplementos milagrosos. Su rutina se apoya en algo mucho más terrenal: constancia y hábitos sencillos. "Comer sano, comidas normales y sencillas. Truco no hay ninguno".
Su historia desmonta dos mitos habituales: que empezar tarde limita el rendimiento y que la edad es un freno definitivo. Juan empezó cuando muchos abandonan. Y no solo terminó maratones; los corre rápido.
Ahora, su próximo objetivo es el Maratón de Toledo, el primero que se celebrará en la ciudad. No busca competir ni mejorar marca. "Solo terminarlo y hacerlo en mi ciudad". A los 82, el reto ya no es el crono. Es seguir en movimiento.
Hablando en Plata
Hablando en plataes la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.
Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.
Más Noticias
- Lindsey Vonn: "El Doctor Tom Hackett me salvó la pierna, evitó que me la amputaran"
- Apuñala a su marido al pensar que le insultaba a ella en vez de al VAR: le lanzó unas tijeras y le clavó un cuchillo en el costado
- El brutal registro de Carlos Alcaraz en finales que supera al Big Three y a Björn Borg
Publicidad