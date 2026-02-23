Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Juan López, el octogenario con cuerpo de atleta de 30 años: "El secreto es un poco de genética y un mucho de entrenamiento"

Antena 3 Deportes ha corrido un rato por Toledo junto a Juan López, maratoniano con 82 años y cuerpo de treintañero. Varias universidades estudian su caso para descubrir si tiene el secreto de la longevidad.

Juan López, junto a Sandra Cavia

Tiene 82 años y la masa muscular de un atleta de 32 años: así es Juan López, el octogenario que corre maratones | Sandra Cavia / Sara Martín / Pedro Monedero

Sandra Cavia
Publicado:

Tiene 82 años y corre maratones. Y no, no empezó de joven ni fue atleta en su etapa laboral. Juan López se calzó las zapatillas por primera vez a los 66, justo después de jubilarse. “Antes no tenía tiempo”, resume con naturalidad. Desde entonces ha completado cinco maratones. "Nada más", dice, como si 42 kilómetros fueran un paseo dominical.

3 horas y 25 minutos, su mejor marca en un maratón

Su mejor marca llegó en el tercero, cuando tenía 72 años: 3 horas y 25 minutos y récord de Europa de más de 70 años. Un registro que muchos corredores en plenitud física firmarían sin pestañear. En su caso, no solo sorprendió a quienes le rodean. También ha despertado el interés de la comunidad científica.

Actualmente, le están realizando estudios para analizar qué tiene su cuerpo que le permite mantener esos ritmos a una edad en la que la mayoría ya ha reducido la actividad física. "Me están estudiando los huesos. Parece que estoy dos escalones por encima de lo que debería estar por mi edad", explica. En otras palabras: su estructura ósea envejece más lento de lo habitual.

Su secreto de la longevidad

¿Tiene entonces el secreto de la longevidad? Juan lo despacha sin misticismos: "Un poco de genética y un mucho entrenamiento". Nada de fórmulas mágicas ni suplementos milagrosos. Su rutina se apoya en algo mucho más terrenal: constancia y hábitos sencillos. "Comer sano, comidas normales y sencillas. Truco no hay ninguno".

Su historia desmonta dos mitos habituales: que empezar tarde limita el rendimiento y que la edad es un freno definitivo. Juan empezó cuando muchos abandonan. Y no solo terminó maratones; los corre rápido.

Ahora, su próximo objetivo es el Maratón de Toledo, el primero que se celebrará en la ciudad. No busca competir ni mejorar marca. "Solo terminarlo y hacerlo en mi ciudad". A los 82, el reto ya no es el crono. Es seguir en movimiento.

