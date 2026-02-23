Sánchez anuncia que desclasificará los documentos del 23-F y el PP lo considera una "cortina de humo"

Casi medio siglo después de que el ex-teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, irrumpiese el Congreso de los Diputados, con pistola en mano, durante la votación para investir como presidente del Gobierno a Leopoldo Calvo-Sotelo, se van a desclasificar los documentos relacionados con el intento fallido de golpe de Estado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado a través de 'X' que "mañana desclasificaremos los documentos del 23-F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía". Se aprobará en el Consejo de Ministros del martes y la medida se hará efectiva el miércoles al publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una vez estén desclasificados estarán disponibles en la web de La Moncloa.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, será la encargada de ofrecer detalles de estos documentos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Con este anuncio, Sánchez ha señalado que "la memoria no puede estar bajo llave" porque "las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre", agradeciendo a todos aquellos que "abristeis camino".

Esta información sigue protegida por la antigua Ley de Secretos Oficiales de 1968, redactada en plena dictadura y que hoy en día sigue en vigor. Entre los materiales que continúan clasificados se encuentra el sumario judicial íntegro, con 89 legajos que conserva el Tribunal Supremo y que contienen grabaciones, testimonios y llamadas telefónicas registradas durante aquella noche.

También permanecen ocultos los archivos del extinto CESID, el actual CNI, además del Informe Jáudenes sobre las personas que participaron en el 23-F. A lo que también se suman las escuchas y comunicaciones mantenidas durante esas horas entre la Zarzuela, La Moncloa y diferentes capitanías generales.

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha dicho que la desclasificación de los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23-F anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es una "cortina de humo".

Así lo asegura en un mensaje que ha publicado en una cuenta de la red social X después de que el jefe del Ejecutivo anunciara que el Consejo de Ministros desclasificará este martes los documentos del 23F. La dirigente popular ha reenviado el mensaje del presidente del Gobierno para señalar: "Vamos a cortina de humo al día. Se cumplen los pasos del colapso total". Sánchez ha anunciado la desclasificación de los documentos el día que se cumplen 45 años del intento de golpe de Estado y ha destacado que de este modo "se salda una deuda histórica con la ciudadanía".

Cabe recordar que el pasado 22 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Información Clasificada, una norma pensada para sustituir la legislación heredada del franquismo. Sin embargo, el texto está pendiente de ser aprobado en el Congreso de los Diputados.

Aunque el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aclaró que algunos materiales podrían seguir bajo reserva si afecta "a la seguridad nacional y la defensa", siempre y cuando esté debidamente justificado.

Por su parte, la oposición no ha tardado en reaccionar a lo anunciado por el jefe del Ejecutivo. En 'X', la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha definido esta desclasificación como una "cortina de humo" del Gobierno: "Se cumplen los pasos del colapso total".

