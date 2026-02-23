Eileen Gu revalida el oro olímpico y rompe a llorar tras conocer la muerte de su abuela

La esquiadora china Eileen Gu vivió este domingo una jornada marcada por el contraste entre la gloria deportiva y el dolor personal en la última jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno. La joven de 22 años revalidó su título olímpico en halfpipe, pero poco después comunicó entre lágrimas el fallecimiento de su abuela.

"La razón por la que he llegado tarde es porque me han comunicado que mi abuela ha fallecido"

Gu volvió a colgarse la medalla de oro, la sexta de su carrera, consolidándose como una de las grandes figuras del esquí acrobático. Sin embargo, la celebración dio paso a la emoción en la rueda de prensa posterior, a la que llegó con retraso.

"La razón por la que he llegado tarde es porque me han comunicado que mi abuela ha fallecido", explicó visiblemente afectada. "Fue una parte muy importante de mi vida mientras crecía, alguien a quien admiraba muchísimo. Era muy fuerte, una luchadora, y creo que lo interesante es que mucha gente va por la vida sin rumbo, pero ella era como un barco de vapor. Esta mujer dominaba la vida, la tomaba por las riendas y la convertía en lo que ella quería. Me inspiró muchísimo", añadió, rindiendo homenaje a su figura.

La promesa a su abuela

La deportista recordó que su abuela ya se encontraba muy delicada antes de viajar a los Juegos: "La última vez que la vi, antes de ir a los Juegos Olímpicos, estaba muy enferma, así que sabía que era una posibilidad. No le prometí ganar, pero sí ser valiente. Ella lo ha sido. Y por eso sigo hablando de apostar por mí misma, de ser valiente y arriesgarme. De hecho, se remonta a la promesa que le hice a mi abuela".

Gu confesó sentirse "muy feliz de haber podido" cumplir esa promesa: "Espero que se sienta orgullosa". Eso sí, admitió que era muy difícil para ella ese momento: "Así que me disculpo de verdad", concluyó ante los medios.

La esquiadora cierra estos Juegos con tres medallas -un oro y dos platas-, un balance notable aunque inferior al logrado en Pekín 2022, donde conquistó dos oros (halfpipe y big air) y una plata (slopestyle).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.