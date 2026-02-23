El Mundial 2026, en alerta por la violencia en México: España jugará en el estadio de Guadalajara

La ola de violencia desencadenada tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha impactado también en el fútbol mexicano. La Liga MX suspendió por motivos de seguridad el partido Querétaro-Juárez y el Clásico femenino entre Guadalajara y América.

'El Mencho', de 59 años, murió el domingo mientras era trasladado por vía aérea a Ciudad de México tras un operativo en el municipio de Tapalpa, a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital del estado de Jalisco.

Según informó el Ejército, el operativo derivó en un enfrentamiento armado en el que fueron abatidos siete presuntos integrantes del CJNG -incluido su líder- y fueron detenidas dos personas. Además, se incautaron armas de alto poder, vehículos blindados y lanzacohetes.

Tras la operación, se registraron 'narcobloqueos' en distintos puntos del sur de Jalisco, con vehículos incendiados y carreteras cerradas. La violencia se extendió a estados vecinos como Michoacán, Colima y Nayarit, y posteriormente a Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas, Baja California, Guerrero y Quintana Roo.

México vs Islandia

En este contexto, la Liga MX decidió suspender el encuentro Querétaro-Juárez, correspondiente a la jornada 7 del torneo Clausura, que debía disputarse en el Estadio La Corregidora. Este mismo recinto tiene programado para el miércoles un partido amistoso entre la selección mexicana, dirigida por Javier Aguirre, e Islandia, como preparación para el Mundial 2026. Por el momento, ese compromiso no ha sido reprogramado.

También fue suspendido el partido más destacado de la décima jornada de la Liga MX Femenil, el Clásico entre Guadalajara y América en el estadio Akron, que además será sede de cuatro partidos del Mundial dentro de cuatro meses: Corea del Sur-Ganador Repesca Europea, México-Corea del Sur, Colombia-Ganador de Repesca FIFA y el que se presupone decisivo Uruguay-España.

Un estadio rodeado de cadáveres

Precisamente el hallazgo de restos humanos en las cercanías de ese estadio ya había hecho saltar las alertas sobre la grave crisis de violencia, narcotráfico y desapariciones que atraviesa el estado de Jalisco. En un radio de apenas 15 kilómetros en torno a ese estadio se han localizado centenares de bolsas con fragmentos óseos, poniendo de relieve una crisis forense que no deja de agravarse.

