El almirante Rodríguez Garat advierte sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania: "Tenemos guerra para mucho tiempo"

Mañana se cumplen cuatro años desde que estalló la guerra en Ucrania, y Rusia ha intensificado sus ataques. El domingo, un bombardeo golpeó la región de Leópolis dejando un muerto y 25 heridos, así como daños en infraestructuras energéticas y cortes eléctricos en buena parte del oeste del país.

El almirante retirado Juan Rodríguez Garat cree que aún "tenemos guerra para rato", a pesar que el conflicto "ha estado paralizado en el frente y en el área de guardia" desde hace dos años. Ante la observación de que la guerra "iba a acabar en cuatro días", asegura que "desde el punto de vista militar, las cosas siempre han estado bastante claras".

Explica que "la invasión empezó mal porque Putin desplegó solamente 200.000 soldados para hacerla, pensando que iba a tener apoyo desde dentro". Sin embargo, afirma que este número de militares "no dan para nada en una guerra como esta".

Además, añade que, incluso ahora que "lleva varios años con 700.000 en el frente sin poder subir y sin hacer ninguna operación decisiva para el futuro de la guerra", subrayando que "era predecible lo que ha ocurrido y sigue siendo predecible que veamos varios años más de guerra".

Sobre la situación actual, el almirante destaca que "este ya es el cuarto invierno que pasa lo mismo. La campaña del frío, que es criminal, es un crimen de guerra", la cual asegura que "no da resultado", ya que "hemos visto ataques con 50 misiles y centenares de drones, y al final hubo un muerto y dos heridos. Ucrania ya está preparada para estos ataques, tiene sus refugios".

El pueblo ruso se cansa

Señala que pese a los cortes "los hospitales y fábricas de armas tienen generadores eléctricos mucho más baratos que los misiles que se necesitan para destruirlos". Para él se trata de "una guerra sin futuro, que no conduce más que a que en la prensa rusa pueda haber algún titular que suene a victoria, porque también el pueblo ruso se va cansando de esta guerra".

Garat también remarca que el conflicto ha evolucionado: "Eso es lo que mejor defiende a Ucrania en este conflicto, porque a medida que Rusia ha ido desplegando más tropas, el centro de gravedad ha ido desplazándose precisamente a los drones. Es el único aspecto en el que ambos empezaron terceros, y ahora domina el escenario. Ucrania puede sostener esta guerra de drones indefinidamente, siempre que Europa siga apoyándola económicamente".

Abandonan el país

No obstante, el almirante también pone el foco en las dificultades de Rusia para mantener su ejército, afirmando que "aunque los rusos no se levantan contra la guerra, tampoco se alistan para combatir en ella", destacando que el país ruso "tiene un problema, como es una guerra de invasión, no puede movilizar forzosamente a la población": "Lo hizo en el primer año, con 300.000 movilizados, y eso provocó la salida de cientos de miles de jóvenes del país. No se lo puede volver a permitir".

Concluye que "ahora tiene que pagar cada vez más a los ciudadanos que quieren alistarse, y la cantidad va disminuyendo. Recluta desde los lugares más pobres de Rusia, que se están quedando despoblados, hasta en el extranjero todo lo que puede", con esto asegura que "puede sostener una cierta iniciativa, pero no terminar con Ucrania" Y "como Putin no se va a conformar con menos, creo que tenemos guerra para mucho tiempo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.