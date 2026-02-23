Comunicado del Benfica tras la suspensión de Gianluca Prestianni: "El club lamenta..."

El Benfica ha reaccionado a la decisión de la UEFA de suspender provisionalmente con un partido al argentino Gianluca Prestianni, al que el jugador del Real Madrid Vinícius Jr denunció el pasado martes por proferir supuestos insultos racistas. De esta forma, el jugador argentino del club lisboeta no podrá jugar el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League en el Bernabéu. A través de un comunicado publicado en su página web, el Benfica lamenta la decisión del máximo organismo del fútbol europeo y anuncia que apelará, pese a que admite que los plazos hacen casi imposible que su futbolista juegue este miércoles ante el Real Madrid.

"El Sport Lisboa e Benfica ha tenido conocimiento de la decisión de la UEFA de aplicar una suspensión provisional de un partido a su jugador Gianluca Prestianni, en el marco de la investigación en curso respecto al incidente ocurrido en el partido frente al Real Madrid. El Club lamenta verse privado del jugador mientras el proceso aún está en investigación y apelará esta decisión de la UEFA, aunque es poco probable que los plazos en cuestión tengan algún efecto práctico para el partido de vuelta del playoff de la Liga de Campeones", indica el Benfica en un comunicado.

"El Sport Lisboa e Benfica reafirma igualmente su compromiso inquebrantable en la lucha contra cualquier forma de racismo o discriminación, valores que forman parte de su identidad histórica y que se reflejan en su acción cotidiana, en su comunidad global, en el trabajo de la Fundación Benfica y en grandes figuras de la historia del Club, como Eusébio", añade el club portugués.

De abrir una investigación a sancionar a Prestianni

La UEFA anunciaba el pasado miércoles la apertura de una investigación para aclarar lo ocurrido el martes en el Estadio da Luz, cuando tras el 0-1 y en plena celebración, Vinícius se dirigió al colegiado, el francés François Letexier, para indicarle que Prestianni le había insultado de forma racista tras haber intercambiado con él una discusión.

El partido estuvo parado durante ocho minutos, pero se acabó reanudando y completando sin mayores incidentes. Tras el choque de ida de los playoffs, Vinícius señaló en sus redes sociales al fútbolsita argentino del Benfica por proferir insultos racistas, unas acusaciones que apoyó Kylian Mbappé.

El organismo presidido por Ceferin designó un Inspector de Ética y Disciplina (EDI) para investigar estas acusaciones de "comportamiento discriminatorio" durante este partido y, tras la petición de este inspector "con un informe provisional", el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) decidió este lunes "suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por la violación 'prima facie' ('a primera vista') del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA relacionado con un comportamiento discriminatorio".

"Esto se entiende sin perjuicio de cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan adoptar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA. Se proporcionará más información sobre este asunto a su debido tiempo", informa el comunicado de UEFA.

