Qatar Open

Alcaraz - Rublev en directo: Partido de semifinales del ATP 500 de Doha hoy

El murciano sigue invicto en 2026 y juega por primera vez la semifinal del Qatar Open. Se enfrenta a Andrey Rublev, vigente campeón del torneo.

Alcaraz en el ATP 500 de Doha hoy

EFE

Luis F. Castillo
Actualizado:
Publicado:

Carlos Alcaraz se enfrenta hoy a Andrey Rublev en las semifinales del ATP 500 de Doha 2026. El español, primer cabeza de serie del torneo, venció en tres sets a Karen Khachanov (6-7, 6-4 y 6-4) en los cuartos de final.

El murciano tuvo que remontar para acceder a las semifinales de Doha. Tras perder el primer set ante Karen Khachanov, sacó su mejor versión en el campeonato qatarí y firmó la décima victoria consecutiva de la temporada. El español sigue invicto en esta temporada.

Su rival hoy es Andrey Rublev, número 14 del mundo que viene de ganar a Stefanos Tsitsipas por 6-3 y 7-6(2). El tenista ruso será el escollo antes de una final en la que se mediría a Arthur Fils o Jakub Mensík. El cara a cara contra el ruso es favorable a Carlitos por 4-1.

Horario oficial del Alcaraz - Rublev en Qatar

Carlos Alcaraz disputará su partido de semifinales del ATP 500 de Doha ante Andrey Rublev este viernes 20 de febrero no antes de las 17:30 hora peninsular española. El encuentro se juega hoy en el Khalifa International Complex. Podrás seguir aquí el partido y consultar la última hora del torneo qatarí y toda la información relacionada con Carlos Alcaraz en la web de Antena 3 Deportes.

Carlos Alcaraz - Andrey Rublev: Horario oficial, fecha y dónde ver el partido de semifinales del ATP 500 de Doha

Carlos Alcaraz en el duelo ante Khachanov en Doha
EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar

Remontada hacia semis e invicto en 2026

El murciano se vio obligado que remontar a Khachanov para acceder a las semifinales. Tras perder el primer set contra el moscovita, Carlitos sacó su mejor versión en el campeonato qatarí y firmó la décima victoria consecutiva de la temporada. El español sigue invicto en esta temporada.

¡Alcaraz - Rublev en directo! Sigue aquí las semifinales del ATP 500 de Doha hoy

¡Buenas tardes y bienvenid@s a la retransmisión en directo del Alcaraz-Rublev! El murciano se enfrenta al ruso en las semifinales del ATP 500 de Doha 2026. El español, primer cabeza de serie del torneo, venció en tres sets a Karen Khachanov (6-7, 6-4 y 6-4) en los cuartos de final.

¡Gracias por seguir el partido con nosotros desde el Khalifa International Complex del Qatar Open! Aquí te contamos la última hora en directo del Carlos Alcaraz - Andrey Rublev que arrancará no antes de las 17:30 hora peninsular española.

Deportes

Alcaraz en el ATP 500 de Doha hoy

Alcaraz - Rublev en directo: Partido de semifinales del ATP 500 de Doha hoy

