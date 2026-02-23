Lindsey Vonn: "El Doctor Tom Hackett me salvó la pierna, evitó que me la amputaran"

Dos semanas después de su grave caída en el descenso de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina 2026, Lindsey Vonn ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que relata todas las operaciones a las que se ha sometido desde el pasado 8 de febrero y agradece al Doctor Tom Hackett por salvarle su pierna de una amputación. La leyenda del esquí detalla la gravedad de la lesión que sufrió el pasado 8 de febrero y que le provocó un síndrome compartimental en la pierna, que consiste en una acumulación excesiva de presión dentro de un músculo debido a una hemorragia o inflamación. Esta alta presión restringe el flujo sanguíneo y puede provocar lesiones permanentes si no se trata rápidamente.

"Cuando tienes tanto traumatismo en una zona del cuerpo hay demasiada sangre, se atasca y básicamente lo aplasta todo. Todo estaba hecho pedazos", explica Vonn.

"Y el Doctor Tom Hackett me salvó la pierna, evitó que me la amputaran. La abrió, por así decirlo, para que respirara, y me salvó. Ha sido, de lejos, la lesión más extrema, dolorosa y desafiante a la que me he enfrentado en 100 vidas. No puedo llegar a expresar cómo de doloroso y duro ha sido", admite la esquiadora norteamericana, que señaló que el médico, que trabaja para ella y para el equipo de Estados Unidos, sólo estaba en Cortina d'Ampezzo porque ella competía tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda poco antes de los Juegos Olímpicos.

"Siempre digo que todo sucede por una razón, pero si no me hubiera roto el ligamento cruzado anterior, que de todos modos se habría roto con esta caída, Tom no habría estado allí y no habría podido salvarme la pierna", señala Lindsey Vonn.

La ganadora de 84 victorias en la Copa del Mundo, 45 de ellas en descenso, cuenta que "por fin" ha salido del hospital y que se encuentra "lo suficientemente bien" como para trasladarse a un hotel en Colorado.

"¡Finalmente estoy fuera del hospital! Después de casi dos semanas acostado en una cama de hospital casi completamente inmóvil, finalmente estoy lo suficientemente bien como para mudarme a un hotel. Todavía no es mi casa, ¡pero es un gran paso!", celebra la leyenda mundial del esquí.

"No puedo expresar lo doloroso que ha sido. Ha sido muy duro y, desde luego, no es así como quería terminar mis Juegos Olímpicos. Va a ser un camino largo, pero yo siempre lucho. Seguiré adelante, sin arrepentimientos", explica la campeona olímpica en descenso en 2010 en Vancouver (Canadá).

"Espero haber explicado bien mi lesión. No soy médico, así que si no explico algo perfectamente, por favor perdónenme. Cuando ocurrió la lesión, la situación fue bastante complicada en muchos aspectos, pero al final, la situación se volvió a poner bajo control. Nuevamente, gracias Dr. Tom Hackett", indica Vonn en el texto que acompaña al vídeo en su cuenta de Instgram.

"Ahora me enfocaré en la rehabilitación y en progresar desde una silla de ruedas a unas muletas en unas pocas semanas. Tomará alrededor de un año para que todos los huesos sanen y luego decidiré si quiero quitar todo el metal o no, y volver a operarme y arreglar mi ligamento cruzado anterior (LCA). Será un camino largo, pero llegaré. Al menos estoy fuera del hospital", concluye Lindsey Vonn.