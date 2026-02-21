Muere Álex Juan Noguera, joven futbolista del CD Enguera: "Dejas un vacío inmenso"

Álex Juan Noguera, joven futbolista del CD Enguera valenciano, ha fallecido hace unos días por circunstancias que todavía se desconocen.

El joven menor de edad era natal de la localidad valenciana de Anna, donde este sábado se guardará un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento como muestra de respeto y condolencia hacia familiares y allegados

"Has dejado un vacío inmenso..."

"No todas son buenas noticias en el fútbol ni en la vida; ayer tarde nos dejó un jugador de nuestro equipo juvenil, formado desde pequeño en nuestra escuela de fútbol. Desde el club queremos dar nuestro más sincero pésame tanto a familiares, amig@s, compañer@s de instituto y de fútbol. Tu forma de ser, tu bondad y tu gran corazón lo vamos a echar mucho en falta. Has dejado un vacío inmenso en la escuela y en el club. Allí donde estés, estamos seguros que nos estarás animando y apoyando cada día. Hoy el cielo brilla con una estrella más. D.E.P. Alex", comunicó el CD Enguera en sus redes sociales.

Equipos como la U.D Navarrés ha lamentado la fatídica noticia respondiendo al comunicado de CD Enguera: "Queremos enviar todo nuestro apoyo, cariño y fuerza tanto a familiares y amigos como al C.D. Enguera en estos momentos de enorme tristeza y dolor. D.E.P. Alex".

