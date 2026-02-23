Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Rafa Nadal vuelve a esquiar 26 años después y Lindsey Vonn le lanza una propuesta

El extenista reaparece en Baqueira Beret con una imagen inesperada que no ha pasado desapercibida para Lindsey Vonn.

La foto de Rafa Nadal en Baqueira Beret

La foto de Rafa Nadal en Baqueira BeretIG Rafa Nadal

Luis F. Castillo
Publicado:

La fiebre olímpica de Milano-Cortina 2026 parece que también ha alcanzado a Rafael Nadal. El extenista balear sorprendió en redes sociales al publicar una fotografía esquiando en la estación de Baqueira Beret, en el Valle de Arán, una práctica que había dejado de lado durante más de dos décadas para proteger sus rodillas.

"Después de 26 años… ¡qué sensación tan increíble volver a esquiar!"

Rafa Nadal

"Después de 26 años… ¡qué sensación tan increíble volver a esquiar!", escribió el ganador de 22 títulos de Grand Slam.

La imagen llamó la atención de Lindsey Vonn, una de las grandes figuras del esquí alpino, que no tardó en reaccionar. A través de Instagram, la estadounidense le lanzó una invitación directa: "Tenemos que esquiar juntos cuando esté recuperada".

Vonn también mostró su cariño por la estación catalana con un mensaje en español, aunque con un pequeño lapsus en el nombre: "Si!! Me encanta Baquiera!!", comentario que Nadal respondió con un 'Me gusta'. El de Manacor ya había enviado anteriormente un mensaje de ánimo a la esquiadora tras su grave accidente en los Juegos.

Acumula 5 operaciones

La estadounidense, sin embargo, aún deberá esperar antes de volver a la nieve. Vonn se encuentra en pleno proceso de recuperación tras la dura caída sufrida el 8 de febrero en la final de descenso de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, donde se fracturó la parte inferior de la pierna izquierda.

La esquiadora ha informado en sus redes sociales de su evolución médica. Recientemente se sometió a una quinta intervención quirúrgica: "Mi última cirugía salió bien. Duró poco más de 6 horas. Me he estado recuperando de la cirugía, pero el dolor ha sido difícil de controlar. Estoy progresando lentamente, pero espero poder salir del hospital pronto".

Mientras Vonn continúa con su rehabilitación, la propuesta de compartir pista con Nadal queda pendiente para cuando ambos puedan volver a disfrutar de la nieve sin limitaciones.

