Antena 3 Noticias habla en exclusiva con uno de los empresarios que ha demandado a Trump por los aranceles

Rick tiene dos empresas familiares. Hemos podido hablar con él en exclusiva para Antena 3 Noticias y nos cuenta que no dudó ni un momento en hacer algo contra lo que él siempre pensó que era ilegal. Nos ha contado que tienen 500 empleados y que sus familias dependen de ellos: "Solo pensé en plantarme y defender lo que hemos construido y no dejar que un político lo arruine...y además, estaba enfadado".

"Las cifras eran inasumibles"

Sus empresas empezaron a notar los efectos de los aranceles desde el principio. Las cifras eran inasumibles. Tuvieron que dejar de invertir, ralentizar su producción y paralizar los procesos de contratación. Todo para evitar consecuencias mayores dentro de la empresa, como efectuar despidos. Aunque el año pasado no les quedó otra opción que subir un poco los precios: "No nos lo podemos permitir". Gracias a su demanda y a la de otras empresas familiares el Tribunal Supremo dictaminó que los aranceles recíprocos del gobierno de Trump son ilegales: "El presidente no tenía la autorización. Era ilegal e inconstitucional. Y el supremo nos ha dado la razón".

Ahora luchará por recuperar su dinero

Ahora celebra el fallo del Supremo y junto con otras empresas se planta para recuperar su dinero. El valor de lo recaudado con estos aranceles es de hasta 175 000 millones de dólares, el monto que podría estar sujeto a devolución si las empresas reclaman judicialmente su reembolso: "No quería preguntarme el resto de mi vida por qué no hice algo al respecto".

Frente a la inacción de las grandes compañías, los pequeños empresarios le han plantado cara a Trump. Rick dirige una empresa de juguetes educativos en una localidad cercana a Chicago. Tiene más de 200 años de historia. Él es la tercera generación que la regenta. Por eso quería luchar y hacer todo lo que estaba en su mano para que sus empresas siguieran abiertas.

