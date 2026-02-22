Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Publicidad

Hablamos en exclusiva con uno de los empresarios que demandó a Trump

Hablamos en exclusiva con uno de los empresarios que demandó a Trump

ARANCELES TRUMP

Antena 3 Noticias habla en exclusiva con uno de los empresarios que ha demandado a Trump por los aranceles

Rick Wondelberg es uno de los pequeños empresarios que demandó los aranceles de Trump ante el Supremo que este viernes ha fallado a su favor. Ahora espera volver a la normalidad y recuperar su dinero

Carolina Fernández-Miranda
Publicado:

Rick tiene dos empresas familiares. Hemos podido hablar con él en exclusiva para Antena 3 Noticias y nos cuenta que no dudó ni un momento en hacer algo contra lo que él siempre pensó que era ilegal. Nos ha contado que tienen 500 empleados y que sus familias dependen de ellos: "Solo pensé en plantarme y defender lo que hemos construido y no dejar que un político lo arruine...y además, estaba enfadado".

"Las cifras eran inasumibles"

Sus empresas empezaron a notar los efectos de los aranceles desde el principio. Las cifras eran inasumibles. Tuvieron que dejar de invertir, ralentizar su producción y paralizar los procesos de contratación. Todo para evitar consecuencias mayores dentro de la empresa, como efectuar despidos. Aunque el año pasado no les quedó otra opción que subir un poco los precios: "No nos lo podemos permitir". Gracias a su demanda y a la de otras empresas familiares el Tribunal Supremo dictaminó que los aranceles recíprocos del gobierno de Trump son ilegales: "El presidente no tenía la autorización. Era ilegal e inconstitucional. Y el supremo nos ha dado la razón".

Ahora luchará por recuperar su dinero

Ahora celebra el fallo del Supremo y junto con otras empresas se planta para recuperar su dinero. El valor de lo recaudado con estos aranceles es de hasta 175 000 millones de dólares, el monto que podría estar sujeto a devolución si las empresas reclaman judicialmente su reembolso: "No quería preguntarme el resto de mi vida por qué no hice algo al respecto".

Frente a la inacción de las grandes compañías, los pequeños empresarios le han plantado cara a Trump. Rick dirige una empresa de juguetes educativos en una localidad cercana a Chicago. Tiene más de 200 años de historia. Él es la tercera generación que la regenta. Por eso quería luchar y hacer todo lo que estaba en su mano para que sus empresas siguieran abiertas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

De 'operación relámpago' a guerra interminable: Ucrania cumple cuatro años de invasión

Soldados ucranianos cerca de Kiev
antena3noticias.com» Mundo

Mundo

Hablamos en exclusiva con uno de los empresarios que demandó a Trump

Antena 3 Noticias habla en exclusiva con uno de los empresarios que ha demandado a Trump por los aranceles

'Punch', el macaco rechazado por su madre logra integrarse en la manada

'Punch', el macaco rechazado por su madre logra integrarse en la manada

Imagen de 'El Mencho'

Matan a 'El Mencho', líder del cartel de Jalisco Nueva Generación y uno de los capos más buscados por EE.UU

El rey Carlos III expulsa del Palacio de Buckingham a su hermano, el príncipe Andrés
Caso Epstein

Un correo electrónico de 2019 demostraría que Carlos III fue advertido de los tratos secretos del príncipe Andrés

El mar devuelve a la costa de Libia varios cadáveres de migrantes
LIBIA

Duras imágenes en Libia: el mar arrastra a la orilla los cadáveres de varios migrantes, uno de ellos menor de edad

Groenlandia, el nuevo objetivo de Donald Trump
GROENLANDIA

VÍDEO: Estados Unidos envía un barco hospital a Groenlandia y Dinamarca rechaza la necesidad de asistencia

Donald Trump asegura que la misión busca atender a los enfermos que lo necesiten en la isla.

Un vehículo de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach patrullando es visto en un control de carretera cerca del club Mar-a-Lago en West Palm
Donald Trump

El servicio secreto mata a un joven de 20 años que intentaba entrar en la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago

El hombre accedió al perímetro de seguridad de esa residencia portando una escopeta y un bidón de gasolina.

Soldados ucranianos cerca de Kiev

De 'operación relámpago' a guerra interminable: Ucrania cumple cuatro años de invasión

Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Teherán acusa a Washington de bloquear el acuerdo por el mecanismo del alivio de sanciones

Trump sube los aranceles a todo el mundo al 15%

El enfado de Trump: "Puedo destruir el país, pero ¿no puedo imponer una pequeña tarifa?"

Publicidad