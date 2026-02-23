Localizan la mochila y mensajes escritos en el suelo de Airam, el joven desaparecido en La Palma

El dispositivo de búsqueda que trata de localizar a Airam Concepción Afonso, el joven con trastorno del espectro autista desaparecido en La Palma el pasado 16 de febrero, ha encontrado una mochila en la zona de Los Cancajos y varios mensajes escritos en el suelo de un sendero que coinciden con la caligrafía de Airam y un mensaje con una palabra clave para su madre, lo que evidencia la relación de complicidad madre-hijo.

Esto reafirma la idea de la familia de que el joven trataría de regresar a casa, en el municipio de El Paso, por los senderos de la cumbre. Las tareas de búsqueda se habían centrado, sobre todo, cerca de Santa Cruz de La Palma, donde fue visto Airam por última vez.

Su mochila se localizó en las inmediaciones del aeropuerto. Desde el primer momento un amplio dispositivo de búsqueda por tierra, mar y aire se activó en la costa este de la isla. Después, este dispositivo se amplió contando con Salvamento Marítimo, Protección Civil, Guardia Civil y voluntarios. Se ha descartado que el joven pudiera haber salido de La Palma, al no haberse detectado movimientos en su tarjeta bancaria.

Un joven con trastorno del espectro autista

Fue visto por última vez a las 16.36 horas del lunes, 16 de febrero, día de Los Indianos, bajándose de una guagua en una rotonda de la capital. Ese día se celebraba una de sus fiestas carnavaleras más multitudinarias en la isla, Los Indianos. Su madre, la cineasta palmera Mercedes Afonso, ha pedido ayuda para localizarlo. Cuenta que la última vez que supo de él fue a las 18:00 de ese lunes, cuando este le comunicó por teléfono que “no sabía dónde estaba”; la llamada se cortó y, posteriormente, su móvil se apagó. Su madre ha resaltado que Airam es una persona vulnerable, padece Trastorno del Espectro Autista y dificultad para comunicarse.

La Guardia Civil solicita que cualquier persona que pueda tener información al respecto, se ponga en contacto con el 062 o el 922437650.

