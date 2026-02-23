Juan Antonio Hernández, periodista mexicano, sobre 'El Mencho': "Era la organización criminal más poderosa del mundo"

Noticias de la Mañana ha entrevistado a Juan Antonio Hernández, periodista en Tlaxcala. La muerte de Rubén Nemesio, alias 'El Mencho', ha desatado una espiral de violencia en al menos 16 de los 32 estados de México. El escenario que se dibuja es propio de una zona de guerra.

"La situación aquí en México es de una calma aparente entre la sociedad, pero con una tensión que envuelve a todos los rincones. Les puedo decir que de 32 estados que forman la república mexicana, curiosamente, doce se mantienen con bloqueos carreteros. En esos 12 estados se han suspendido actividades como las clases, precisamente para evitar concentraciones, se han cancelado tanto los eventos públicos, como deportivos o incluso corridas de toros y de estos bloqueos solo se sabe que se han podido controlar seis. Estos bloqueos carreteros, simplemente marcan el hecho de reclamo por parte de las fuerzas de 'El Mencho' para que la población pueda estar alarmada", nos explica Juan Antonio Hernández.

Esas fuerzas de 'El Mencho', no son personas aisladas, todo lo contrario es un auténtico batallón. "Más grande que el Ejército", advierte el periodista que nos indica que este capo se protegía muchísimo.

"Hay que recordar que el Cartel Jalisco Nueva Generación, se desprende de algunos otros cárteles como en su momento el de Sinaloa. El de Sinaloa fue el de mayor fuerza en nuestro país, su fuerza estaba tanto en la frontera norte como en el Pacífico mexicano. En contraste el Cartel Jalisco Nueva Generación se apoderó de todo el país, sumando todo su músculo a lo que es Centroamérica, parte de Europa... Era la organización criminal más poderosa del mundo. Tenían acaparado no solo el narcotráfico y el tráfico de la misma droga, sino que tenían en su poder el cobro del piso, una forma de extorsión al comerciante. Incluso se habla de un par de gobernadores y secretarios de alto rango. Una fuerza que estaba sobrepasando claramente los negocios del tráfico de drogas".

Y ¿en qué situación deja esta detención a la presidenta Sheinbaum? El periodista nos apunta que lejos de perjudicarla cree que va a pasar todo lo contrario. " En este momento lo que ha hecho la presidencia es obedecer a la presión que estaba ejerciendo el Gobierno de los EEUU. Se habla ya, aunque no hay una comunicación oficial, pero lo primera que hace la presidencia es reconocer que este operativo que se ha llevado a cabo del Ejército nacional ha tenido la ayuda de la inteligencia de los EE.UU. Esto es muy revelador. Es una presión de EE.UU. que hoy estoy seguro, en unas cuantas horas, en la primera conferencia de prensa matinal se lo apunte el gobierno federal como un acierto para ellos".

Y sobre la posibilidad de que se difunda alguna imagen del cadáver de 'El Mencho' se muestra convencido de que no. "Estoy seguro de que no. Quien pueda dar un testimonio veraz será alguno de los testigos, y se me antoja totalmente increíble. Todo lo que está circulando en redes sociales es totalmente falso, no se sabe nada. La violencia que se desató en el aeropuerto de Guadalajara fue precisamente porque las fuerzas del cartel Jalisco Nuevas Generaciones sabían que el cuerpo que todavía tenía vida sería trasladado desde Guadalajara a la ciudad de México y era precisamente para recuperar el cuerpo, pero confirmado no hay nada oficialmente".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.