La UEFA suspende a Prestianni por su incidente con Vinícius: no estará en el Santiago Bernabéu en Champions

La UEFA ha anunciado la suspensión provisional de un partido a Gianluca Prestianni, futbolista del Benfica SL al que el jugador del Real Madrid Vinícius Jr denunció el pasado martes que le había insultado de forma racista en el partido de Champions League en Lisboa.

Por tanto, el argentino no podrá estar en el Santiago Bernabéu este miércoles en la vuelta del playoff. El inspector de la Comisión de Ética y Disciplina ha sancionado "provisionalmente" al futbolista aplicándole el artículo 14 por "comportamiento discriminatorio".

"Comportamiento discriminatorio"

"Tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido de la Liga de Campeones 2025/2026 de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Organismo de Control, Ética y Disciplinario de la UEFA (CEDB) decidió hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por la violación prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR) relacionado con un comportamiento discriminatorio", dice la nota del organismo.

Prestianni podría tener que afrontar otra sanción y potenciales multas, porque la investigación sobre el caso aún sigue abierta. Así lo refleja la propia UEFA: "Esto se entiende sin perjuicio de cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan tomar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA", concluye.

Denunció que le había llamado 'mono'

Tras marcar el 0-1 el pasado martes en la ida del playoff de la Liga de Campeones en el Estadio Da Luz de Lisboa, el brasileño se acercó al colegiado del choque, el francés François Letexier, para indicarle que Prestianni le había insultado de forma racista tras haber intercambiado con él una discusión.

El árbitro procedió a activar el protocolo para estos casos y el partido se detuvo durante una decena de minutos para reanudarse posteriormente. Prestianni ha negado en todo momento haber insultado de forma racista a Vinícius Jr, mientras que el delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, aseguró ante los medios que había llamado a su compañero 'mono' hasta en cinco ocasiones.

La UEFA abrió al día siguiente una investigación para esclarecer los hechos y, de momento, su organismo disciplinario ha procedido a suspender provisionalmente al argentino, que no podrá jugar este miércoles la vuelta del playoff en el estadio Santiago Bernabéu.

