Sánchez impulsa la precampaña en Castilla y León y plantea un cambio de ciclo frente al PP y Vox

La precampaña de las elecciones autonómicas en Castilla y León se calienta con discursos enfrentados y estrategias muy marcadas por parte de los principales líderes políticos, en un contexto de máxima competitividad electoral.

Este domingo, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha lanzado un mensaje claro en un acto de precampaña electoral en Ponferrada, en apoyo del candidato socialista, Carlos Martínez, para convertir los comicios del 15 de marzo en "el punto y final" del ciclo de gobiernos dominados por el PP y Vox en la comunidad. Sánchez ha insistido en que el Partido Socialista es la alternativa progresista capaz de responder a los retos actuales y ha apelado al voto útil para consolidar un cambio político que, según sus palabras, también puede marcar una senda distinta para el conjunto de España en los próximos años.

"Merece la pena hasta 2027 y más allá"

"Cuando me dicen ¿merece la pena?, ¿que si merece la pena? Merece la pena hasta 2027 y más allá. Pero para eso necesitamos también que haya alcaldes socialistas y presidentes socialistas como Carlos Martínez al frente de instituciones tan importantes como la de la Junta de Castilla y León", ha subrayado el Presidente del Gobierno, en su primer acto de precampaña.

Cerca de 39 años lleva el PP gobernando esa comunidad y Sánchez, quien ha recordado la labor de la Junta dirigida por Alfonso Fernández Mañueco durante los graves incendios del pasado verano, ha instado a los castellanaleoneses a elegir "la buena política" y el cambio frente a "la resignación, las excusas y la mala gestión".

Por su parte, Carlos Martínez ha reforzado ese discurso al asegurar que, si el PSOE logra el respaldo suficiente, demostrará que se puede hacer política "de manera diferente" tras casi cuatro décadas de gestión conservadora en la región. Martínez ha hablado de una "ola de cambio imparable".

"El PP se queda al lado de agricultores"

En el otro extremo del espectro político, el presidente de la Junta y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha concedido una entrevista en El Español, donde ha apostado por destacar su gestión, y ha aprovechado para "tachar de impresentable a Sánchez, por ceder al chantaje de Junqueras para ceder la financiación autonómica".

Además, ha señalado que el PP se queda al lado de agricultores, ganaderos y sectores rurales frente a quienes visita la comunidad "solo en campaña".

Mañueco ha querido también subrayar que su gobierno en solitario ha ofrecido mayor estabilidad que coaliciones anteriores y ha defendido su balance tras agotar la legislatura, con inversiones en infraestructuras sanitarias y educativas y propuestas fiscales específicas para la región.

"Van a quedar terceros"

Quien también se ha querido pronunciar al respecto ha sido el Presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Lo ha hecho en una entrevista en La Razón, donde ha reconocido que "el PP sabe que su responsabilidad es garantizar gobiernos, no bloquear". Y ha asegurado que a quien tiene que preocuparle el crecimiento de Vox, "es al PSOE", "que van a quedar terceros".

Con menos de un mes para las elecciones, los mensajes de precampaña reflejan la tensión entre quienes abogan por un cambio de ciclo político, los que apelan a la estabilidad y gestión continuada, y los que reclaman mayor protagonismo para las voces alternativas dentro del bloque conservador. El debate entre prioridades regionales, pactos postelectorales y la movilización del electorado será decisivo en las próximas semanas.

