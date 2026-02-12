Conoce al clan Albora, la familia más poderosa y temida de En tierra lejana

El clan Albora no es una familia, es una ley. Son el corazón de la trama de En tierra lejana y su enfrentamiento con los Baybars, su clan rival, pondrá en peligro la vida de Alya y de su hijo Cihan Deniz.

Estos son los personajes clave que marcarán su destino:

Cihan Albora, el jefe del clan. Autoritario y atrapado por el deber, es quien debe hacerse cargo de la viuda de su hermano. Aunque intenta mantener las reglas, su destino se complica cuando el deber y el deseo comienzan a confundirse.

Sadakat Albora, la matriarca. Es una mujer fuerte, temida y muy respetada. Culpa a la joven de la muerte de Boran y está dispuesta a todo para alejarla de su nieto.

Kaya Albora, el hermano menor. Impulsivo y con mal genio, sus errores ponen en peligro la paz del clan y le dan ventaja a los Baybars, los enemigos de la familia.

Nare Albora, la hermana compasiva. Casada y separada, vive en la mansión tras haber sufrido malos tratos de su marido. Aunque pertenece a los Albora, también ha sido víctima de las reglas del clan. Su empatía convierte a Nare en el único apoyo de Alya dentro de la casa.

Ecmel Albora, el tío resentido. Ambicioso y lleno de rencor, culpa a Sadakat y Cihan de haberlo traicionado. Regresa decidido a recuperar el poder perdido, sin importar las consecuencias.

Fidan Albora, la tía orgullosa. Esposa de Ecmel y madre de Şahin y Zerrin. Defiende a los suyos con uñas y dientes, y no olvida las humillaciones del pasado.

Şahin Albora, el hijo dividido. Atrapado entre su padre y sus primos, se debate entre la lealtad y el amor. Su relación con Nare lo pondrá en el centro del conflicto.

Zerrin Albora, la joven rebelde. Impulsiva y cansada de las normas familiares, no teme enfrentarse a nadie. Representa a la nueva generación que ya no quiere vivir bajo el peso del apellido.

Atrapada en un mundo de poder, tradición y secretos, Alya tendrá que luchar por proteger a su hijo y recuperar su libertad. Este domingo descubrirás su historia en En tierra lejana, el gran estreno de Antena 3.