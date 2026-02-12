Antena3
Conoce al clan Albora, la familia más poderosa y temida de En tierra lejana

Cihan, Sadakat, Kaya, Nare… cada uno guarda un secreto y todos serán parte del destino de Alya en En Tierra Lejana, la nueva serie turca de Antena 3.

En tierra lejana

El clan Albora no es una familia, es una ley. Son el corazón de la trama de En tierra lejana y su enfrentamiento con los Baybars, su clan rival, pondrá en peligro la vida de Alya y de su hijo Cihan Deniz.

Estos son los personajes clave que marcarán su destino:

Mapa de personajes y relaciones de En tierra lejana

Cihan Albora, el jefe del clan. Autoritario y atrapado por el deber, es quien debe hacerse cargo de la viuda de su hermano. Aunque intenta mantener las reglas, su destino se complica cuando el deber y el deseo comienzan a confundirse.

Sadakat Albora, la matriarca. Es una mujer fuerte, temida y muy respetada. Culpa a la joven de la muerte de Boran y está dispuesta a todo para alejarla de su nieto.

Kaya Albora, el hermano menor. Impulsivo y con mal genio, sus errores ponen en peligro la paz del clan y le dan ventaja a los Baybars, los enemigos de la familia.

Nare Albora, la hermana compasiva. Casada y separada, vive en la mansión tras haber sufrido malos tratos de su marido. Aunque pertenece a los Albora, también ha sido víctima de las reglas del clan. Su empatía convierte a Nare en el único apoyo de Alya dentro de la casa.

Ecmel Albora, el tío resentido. Ambicioso y lleno de rencor, culpa a Sadakat y Cihan de haberlo traicionado. Regresa decidido a recuperar el poder perdido, sin importar las consecuencias.

Fidan Albora, la tía orgullosa. Esposa de Ecmel y madre de Şahin y Zerrin. Defiende a los suyos con uñas y dientes, y no olvida las humillaciones del pasado.

Şahin Albora, el hijo dividido. Atrapado entre su padre y sus primos, se debate entre la lealtad y el amor. Su relación con Nare lo pondrá en el centro del conflicto.

Zerrin Albora, la joven rebelde. Impulsiva y cansada de las normas familiares, no teme enfrentarse a nadie. Representa a la nueva generación que ya no quiere vivir bajo el peso del apellido.

Atrapada en un mundo de poder, tradición y secretos, Alya tendrá que luchar por proteger a su hijo y recuperar su libertad. Este domingo descubrirás su historia en En tierra lejana, el gran estreno de Antena 3.

