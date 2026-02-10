Ferit Kaya da vida a Demir, el villano que solo vive para vengarse de los Albora

El actor Ferit Kaya interpreta a Demir Baybars, el hombre más violento y peligroso del clan rival de los Albora.

Demir es el hijo de Nadim Baybars, el jefe del clan enemigo. A diferencia de su padre, no piensa antes de actuar. Es impulsivo, duro y se deja llevar por el odio.

Su mayor obsesión es Cihan Albora, el líder de la familia rival. Lo culpa por un suceso del pasado que marcó su vida y no descansará hasta vengarse.

Demir es una amenaza constante. Está dispuesto a todo para destruir a los Albora y no tiene límites cuando se trata de saldar viejas deudas. Su violencia y su deseo de venganza pondrán en peligro a Alya y a su hijo Cihan Deniz.