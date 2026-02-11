Capítulo 496
Mabel aparece sana y salva cuando su padre estaba a punto de salir a buscarla
El exnovio de Mabel la ha dejado por otra…Nieves y Pablo han tratado de animarla después de que ella llegara llorando a casa.
Pablo ya estaba listo para ir a buscar a Mabel después de que ella desapareciera precipitadamente. El plan de la chica de los Salazar era recuperar a su exnovio, pero justo cuando su padre salía en su busca… ¡Mabel ha aparecido llorando en la puerta de su casa!
“Se acabó, no quiero volver a saber nada más de Oriol”, ha comentado entre lágrimas. Y además les ha contado que el chico no quiere saber nada de ella porque ya está con una tal Nuria.
A lo que Salazar le ha asegurado, “ese ya estaba liado con ella antes de que vinieras a Toledo, te lo digo”.
Nieves ha tratado consolar a su hija arropándola con abrazos. Y aunque Pablo Salazar ha mantenido un tono más serio, también le ha dicho “eres una chica inteligente y más fuerte de lo que piensas”. No le cabe duda que lo superará.
A Mabel se le ha venido el mundo abajo pero ahí estaban Pablo y Nieves para consolarla. Parece que Toledo le va a traer muchos más nuevos comienzos de los que pensaba…
