Mabel aparece sana y salva cuando su padre estaba a punto de salir a buscarla

Pablo ya estaba listo para ir a buscar a Mabel después de que ella desapareciera precipitadamente. El plan de la chica de los Salazar era recuperar a su exnovio, pero justo cuando su padre salía en su busca… ¡Mabel ha aparecido llorando en la puerta de su casa!

“Se acabó, no quiero volver a saber nada más de Oriol”, ha comentado entre lágrimas. Y además les ha contado que el chico no quiere saber nada de ella porque ya está con una tal Nuria.

A lo que Salazar le ha asegurado, “ese ya estaba liado con ella antes de que vinieras a Toledo, te lo digo”.

Nieves ha tratado consolar a su hija arropándola con abrazos. Y aunque Pablo Salazar ha mantenido un tono más serio, también le ha dicho “eres una chica inteligente y más fuerte de lo que piensas”. No le cabe duda que lo superará.

A Mabel se le ha venido el mundo abajo pero ahí estaban Pablo y Nieves para consolarla. Parece que Toledo le va a traer muchos más nuevos comienzos de los que pensaba…