Pelea en el Parlamento

Varios diputados acaban a puñetazos en el Parlamento turco para evitar que el ministro de Justicia jurase el cargo

La pelea comenzó cuando la oposición intentó evitar que el ministro de Justicia jurase su cargo.

Pelea en el Parlamento turco

Miriam Vázquez
Publicado:

Escándalo en el Parlamento turco donde varios diputados han protagonizado una violenta pelea con un herido. Sin ningún pudor se han liado a puñetazos y uno de ellos ha acabado con la nariz rota. La trifulca comienza cuando la oposición intenta que el nuevo ministro de Justicia no jure su cargo. Obviamente, la sesión se ha tenido que suspender. Esta lamentable escena evidencia el tenso escenario político que vive el país.

No es la primera vez que se ven escenas tan reprochables como esta en una cámara. En 2024, en Italia durante el debate de la ley de autonomía diferenciada para las regiones se acabó a puñetazos y con la sesión suspendida. Situación similar se vivió en Jordania en medio de la discusión de enmiendas constitucionales en el Parlamento. La sesión, aplazada, trataba, entre otros asuntos, una enmienda orientada a garantizar la igualdad de las mujeres jordanas.

