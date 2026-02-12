Misterio y contradicciones alrededor del 'Twin Peaks' búlgaro que investiga seis muertes

Todo lo que rodea al 'Twin Peaks' búlgaro es un absoluto misterio. Las incógnitas superan a las certezas. Seis personas fueron encontradas muertas en las montañas del oeste del país. Esto es lo único claro, a partir de aquí las contradicciones y las circunstancias extrañas no paran de sucederse.

El desconcierto es tal que hasta el fiscal comparó este caso con la serie de misterio que se hizo famosa en la década de los 90 'Twin Peaks'. "Este es un caso sin comparación en nuestro país", afirmó la dirección general de la policía nacional, Zahari Vaskov.

Las primeras hipótesis apuntan a que las muertes podrían ser asesinatos-suicidios o suicidios, pero por la ausencia de pruebas consistentes en Bulgaria ya crecen las teorías conspiratorias.

Tres cadáveres fueron encontrados en una caravana en la zona del pico Okolchitsa. Pero las autoridades relacionan estas muertes con otras tres localizadas una semana antes en un refugio de montaña cerca de Petrohan, que posteriormente fue incendiado.

Este refugio lo usaba como base una ONG dedicada a la protección de la naturaleza, aunque algunos relatos también describen a sus miembros como "guardabosques" que durante años patrullaron la zona cercana a la frontera serbia y colaboraron con la policía fronteriza.