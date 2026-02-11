Antena3
Gabriel presume de que Begoña siempre será su mujer, pero Andrés le deja las cosas claras: “Te aborrece y me querrá siempre a mí”

Ambos primos siguen enfrentados por el amor de Begoña, quien antepone a su familia antes que sus intereses personales.

La situación en la casa de los De la Reina es insostenible. Con la mala salud de Juanito, Begoña y Gabriel se han instalado de manera temporal, lo que ha hecho que la tensión familiar vaya en aumento.

El actual director de la perfumería ha aprovechado para agradecer a su primo por deshacerse de María, con quien mantuvo un affaire. A pesar de que Gabriel ha recordado que “Begoña siempre seguirá a su lado”.

Andrés no logra olvidarse de Begoña y le ha remarcado los sentimientos de la enfermera hacia su actual marido, “Begoña te aborrece”.

¿Logrará Andrés convencer a Begoña para que se aleje para siempre de Gabriel?

