Müfit Kayacan interpreta a Ecmel Albora, el hombre dispuesto a traicionar a su propia familia

Ecmel Albora es el hombre que nadie debería subestimar. Tras años en prisión, regresa con un objetivo claro: vengarse de quienes lo traicionaron.

El actor Müfit Kayacan interpreta a Ecmel Albora, uno de los personajes más influyentes y conflictivos de En tierra lejana. Su presencia en la mansión Albora será clave para entender las tensiones dentro del clan.

Ecmel es el hermano de Ahmet Albora, el patriarca de la familia, y por tanto tío de Cihan, Boran y Nare. Está casado con Fidan Albora y es padre de Şahin y Zerrin.

Ambicioso y resentido, Ecmel es una figura que no olvida ni perdona. Pasó varios años en prisión y está convencido de que su propia familia lo traicionó para quitarle el poder. Desde entonces, vive con una única idea en mente: recuperar lo que cree que le pertenece.

Dentro del clan, Ecmel se convierte en el enemigo silencioso, el hombre que planea en la sombra para desestabilizar a Cihan y Sadakat y hacerse con el control de la familia.

