Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

La tía de Deniz Cihan

Sahra Şaş interpreta a Nare, una mujer marcada por el dolor y la fuerza

Nare vive atrapada entre las reglas del clan Albora y su deseo de ser libre. ¿Conseguirá escribir su propia historia en En tierra lejana?

Sahra Şaş interpreta a Nare, una mujer marcada por el dolor y la fuerza

Publicidad

La actriz Sahra Şaş da vida a Nare Albora, una de las hijas del clan Albora y uno de los personajes más sensibles de En tierra lejana. Es hermana de Boran, Cihan y Kaya, e hija de Ahmet y Sadakat Albora. También es la tía del pequeño Deniz, a quien quiere y protege como si fuera suyo.

Nare es una mujer buena y cariñosa, pero la vida dentro de una familia tan estricta la ha hecho más fuerte. Ha tenido que aprender a protegerse y a construir su propia coraza para poder seguir adelante.

Ser una Albora no es fácil. Nare vive entre las reglas de su madre y su deseo de ser libre. Ha sufrido malos tratos, la violencia de su marido y el abuso de poder. A pesar de todo el dolor que ha vivido, Nare intenta empezar de nuevo y encontrar su lugar en el mundo.

Luis propone la creación de un nuevo perfume exclusivo, pero Gabriel se niega en rotundo

Luis propone la creación de un nuevo perfume exclusivo, pero Gabriel se niega en rotundo

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

Sahra Şaş interpreta a Nare, una mujer marcada por el dolor y la fuerza

Sahra Şaş interpreta a Nare, una mujer marcada por el dolor y la fuerza

Esta noche en Renacer: Rengin toca fondo, Bahar la empuja a luchar y Parla lo descubre todo

Esta noche en Renacer: Rengin toca fondo, Bahar la empuja a luchar y Parla lo descubre todo

La resonancia de Rengin confirma lo peor: un tumor cerebral y el tiempo en su contra

La resonancia de Rengin confirma lo peor: un tumor cerebral y el tiempo en su contra

“Dejaremos el pasado tras esa puerta”: el pacto de honor de Bahar para lograr el milagro en quirófano
Renacer 26 de enero

“Dejaremos el pasado tras esa puerta”: el pacto de honor de Bahar para lograr el milagro en quirófano

El poderoso mensaje de Bahar que rescata a Evren de su propio abismo: “Ser médico es algo sagrado”
Renacer 26 de enero

El poderoso mensaje de Bahar que rescata a Evren de su propio abismo: “Ser médico es algo sagrado”

Cinco vidas en juego: el plan desesperado de Bahar y Harun para el parto más difícil
Renacer 26 de enero

Cinco vidas en juego: el plan desesperado de Bahar y Harun para el parto más difícil

Con cinco nacimientos a punto de ocurrir, Bahar ha explicado paso a paso cómo van a actuar en quirófano. ¿Conseguirán salvarlos a todos?

"Eres un niñato”: Yusuf pone en su sitio a Uras tras sus ataques de celos por Seren
Renacer 26 de enero

"Eres un niñato”: Yusuf pone en su sitio a Uras tras sus ataques de celos por Seren

Aunque lo suyo con Seren ya se acabó, Uras ha reaccionado como si todavía tuviera derecho a exigir cuentas. Lo que no esperaba era que el residente le plantara cara.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel vuelve a rechazar a María

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel vuelve a rechazar a María

Capítulo 484 de Sueños de libertad; 24 de enero: Carmen y Claudia no se toman bien las nuevas medidas impuestas por la dirección de la fábrica

Capítulo 484 de Sueños de libertad; 26 de enero: Carmen y Claudia no se toman bien las nuevas medidas impuestas por la fábrica

Así vivieron los actores de La Encrucijada el final de rodaje: risas, emoción y despedidas

Así vivieron los actores de La Encrucijada el final de rodaje: risas, emoción y despedidas

Publicidad