Sahra Şaş interpreta a Nare, una mujer marcada por el dolor y la fuerza

La actriz Sahra Şaş da vida a Nare Albora, una de las hijas del clan Albora y uno de los personajes más sensibles de En tierra lejana. Es hermana de Boran, Cihan y Kaya, e hija de Ahmet y Sadakat Albora. También es la tía del pequeño Deniz, a quien quiere y protege como si fuera suyo.

Nare es una mujer buena y cariñosa, pero la vida dentro de una familia tan estricta la ha hecho más fuerte. Ha tenido que aprender a protegerse y a construir su propia coraza para poder seguir adelante.

Ser una Albora no es fácil. Nare vive entre las reglas de su madre y su deseo de ser libre. Ha sufrido malos tratos, la violencia de su marido y el abuso de poder. A pesar de todo el dolor que ha vivido, Nare intenta empezar de nuevo y encontrar su lugar en el mundo.