La suegra de Alya

Sadakat Albora, la matriarca dispuesta a todo por proteger el apellido de su familia en En tierra lejana

En la mansión Albora, nadie desafía sus órdenes. Sadakat vive para mantener el poder del clan y no permitirá que una forastera cambie las reglas.

En tierra lejana

La actriz Gonca Cilasun da vida a Sadakat Albora, la matriarca del clan y abuela del pequeño Cihan Deniz, en En tierra lejana. Es una mujer de carácter fuerte, respetada y temida a partes iguales. Su prioridad es una sola: proteger el honor de su familia, cueste lo que cueste.

Tras la muerte de su hijo Boran, el marido de Alya, Sadakat no busca consuelo, sino venganza. Está convencida de que el accidente en el que perdió la vida su hijo no fue casual y exige encontrar al responsable.

El contrabando y las rivalidades entre clanes marcan el día a día en Mardin, y Sadakat sospecha que sus enemigos, los Baybars, están detrás de la tragedia. Sin embargo, su desconfianza no se detiene ahí: también ve en Alya una amenaza y no duda en señalarla. ¿Cómo es posible que ella sobreviviera al accidente?

Las normas en su territorio son muy estrictas, y Sadakat se asegura de que nadie las cuestione. Desde el primer momento, chocará con Alya, con quien tendrá una rivalidad por la custodia y el futuro del pequeño Cihan Deniz.

