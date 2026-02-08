El próximo domingo, gran estreno de En tierra lejana en Antena 3, la serie que arrasa en todo el mundo

Antena 3 estrena el próximo domingo a las 22:00 horas En tierra lejana, su nueva superproducción turca, que se emitirá justo antes de Una nueva vida. La serie sigue a Alya, una brillante médica cuya vida se rompe tras la muerte de su marido, Boran, en un trágico accidente. Cumpliendo su última voluntad, regresa con su hijo a Mardin, la tierra natal de la familia, sin imaginar que ese viaje marcará el inicio de su mayor pesadilla.

Nada más llegar, Alya se encuentra con la hostilidad del poderoso clan Albora. La matriarca, Sadakat, la acusa de haber provocado la muerte de Boran y decide impedir que abandone Mardin con su hijo, iniciando un pulso lleno de amenazas, chantajes y venganzas familiares. Su muerte, además, podría no haber sido un simple accidente, lo que coloca a Alya en el punto de mira.

Mientras intenta escapar para proteger a su hijo, Alya se ve atrapada en una red de conflictos internos entre los Albora y sus enemigos históricos, los Baybars. El clan está dividido por rivalidades, secretos del pasado y luchas de poder que salpicarán directamente a la protagonista, obligándola a enfrentarse a un mundo de tradiciones férreas donde su libertad y la de su hijo corren peligro.

En esta tensión constante surge también una inesperada conexión con Cihan Albora, el hermano de Boran, un hombre marcado por la responsabilidad de proteger a su familia. Su relación podría desafiar las normas del clan y convertirse en una pieza clave del destino de Alya.

Convertida ya en un fenómeno internacional con más de 30 millones de espectadores en más de 100 países, En tierra lejana aterriza en Antena 3 como una de sus grandes apuestas de este año. Drama, misterio, romance y un choque cultural intenso se unen en este estreno que promete conquistar a la audiencia desde su primer capítulo. ¡No te lo pierdas! El próximo domingo, gran estreno de En tierra lejana en Antena 3.