Kuzey Gezer es Deniz Albora, el pequeño heredero del clan en En tierra lejana

El joven actor Kuzey Gezer interpreta a Deniz, el hijo de Alya y del difunto Boran Albora. Es el pequeño heredero que asegura la continuidad del clan Albora y uno de los personajes más importantes de En tierra lejana.

Hasta su nombre refleja la tensión entre su madre y la familia. Alya lo llama Deniz, pero los Albora insisten en llamarle Cihan, como su tío, el nuevo jefe del clan. Una disputa que demuestra hasta qué punto el niño está en el centro del conflicto.

Deniz viaja con su madre desde Toronto al sur de Turquía para enterrar a su padre, fallecido en un trágico accidente. Lo que parece un viaje de despedida se convierte en el inicio de una lucha familiar.

Para Alya, su prioridad es marcharse lo antes posible y proteger a su hijo, pero la abuela paterna, Sadakat Albora, tiene otros planes: quiere que el niño se quede con ellos… y en su casa, las órdenes no se discuten.

Aunque Deniz es pequeño y no comprende lo que ocurre, su presencia lo cambia todo. En un entorno marcado por el poder, los secretos y las viejas rencillas, el futuro del clan depende de él.

A pesar de la tensión, Deniz encuentra consuelo en su tío Cihan, a quien adora y con quien comparte una relación muy especial.