Experiencias gastronómicas, confesiones y emociones fuertes en el segundo programa de El capitán en Japón

Los Sánchez Saborido han vuelto a vivir una jornada de lo más intensa en el segundo programa de El Capitán en Japón. Joaquín no deja de sorprendernos con sus ocurrencias, Susana intenta aumentar cada día más su paciencia y sus hijas siempre están dispuestas a vivir nuevas experiencias.

El capítulo comenzó con una ocurrencia del exfutbolista que provocó que Daniela pasase un mal trago en una farmacia. Su padre le pidió que comprase preservativos en una farmacia y cuando Susana se enteré, no le hizo ninguna gracia.

Joaquín se llevó una pequeña decepción al ver la caravana que habían alquilado porque no era lo que esperaba, pero enseguida pusieron rumbo a su nuevo destino en ella y compartieron confidencias.

Tras hacer una parada en un supermercado, los Sánchez Saborido compraron todo tipo de productos japoneses para hacer un picnic improvisado. Unos huevos en salsa provocaron una guerra entre ellos y a más de uno se le revolvió el estómago.

La que estuvo a punto de vomitar en esta jornada fue Susana Saborido tras subirse a un flotador gigante. Joaquín, Salma y Daniela se lo pasaron en grande, pero la matriarca de la familia juró no volver a realizar esa actividad acuática.

Después de un día intenso, los Sánchez Saborido descansaron en un hotel se ensueño. Allí, los cuatro compartieron una larga e interesante charla sobre sexualidad y Joaquín confesó haber llorado cuando Daniela le contó que había mantenido relaciones íntimas por primera vez.

Al día siguiente, la familia visitó las Cuevas de Narusawa y uno de los parques de atracciones más grandes del mundo. Daniela, Salma y Joaquín experimentaron el vértigo subidos a la montaña rusa y Susana los grabó desde abajo.

En el pasaje del terror, los cuatro gritaron todo lo que pudieron y acabaron saliendo lo más rápido posible de la experiencia. Ninguno se esperaba vivir emociones tan fuertes como las que acababan de vivir.

Japón está sorprendiendo mucho a los Sánchez Saborido, pero todavía les queda mucho por descubrir sobre este país. ¡No te pierdas sus próximas aventuras en el tercer episodio de El Capitán en Japón!