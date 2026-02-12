José Bisbal, padre del reconocido cantante español David Bisbal, fallecía a los 84 años el pasado 10 de febrero, rodeado de sus seres queridos.

En los últimos años había afrontado una dura lucha contra el Alzheimer, una enfermedad que vivió acompañado de su familia de manera incondicional y con el apoyo constante de su hijo. El artista no dudó en hacerlo público para dar visibilidad a la complicada situación personal que estaba atravesando como hijo, compartiendo con sus seguidores el difícil proceso de acompañar a su padre durante la enfermedad.

La familia residía en Almería, la tierra andaluza que José siempre llevó por bandera y donde desarrolló su carrera como boxeador, logrando hasta en siete ocasiones el oro en los Campeonatos de España, aunque también amplió su trayectoria, disputando combates internacionales. Con el paso de los años y tras retirarse del ring, trabajó como funcionario de carpintería en el Ayuntamiento de Almería. Para José, su tierra lo fue todo. Así lo reconocía su propio hijo ante los micrófonos de Eurpa Press: "No solamente era querido en Almería, sino que él amaba su tierra".

Pese al inmenso dolor que supone la pérdida de un padre, David Bisbal ha querido dedicar unos minutos a atender a la prensa. Fiel a la actitud cercana y carismática que siempre le ha caracterizado, el artista ha agradecido públicamenteel cariño y el apoyo que está recibiendo en estos momentos tan difíciles, especialmente por parte de los medios de comunicación: "En nombre de todos tus compañeros también, para tus compañeros de la prensa, que sé que han mandado muchas muestras de cariño, os agradezco en el alma".

David Bisbal atendiendo a la prensa | Europa Press

Y es que desde el primer momento, el cantante destacó que José estuvo arropado por los suyos hasta el final: "Pepe ha estado rodeado de sus hijos, de sus nietos, de todos sus hermanos, de sus amigos", expresaba emocionado. Con calma, también ha querido dejar claro que su padre se ha marchado "en paz", algo que, dentro del dolor, les aporta cierta tranquilidad: "Son momentos delicados, pero estamos también tranquilos porque mi padre ahora está en paz".