Zerrin Albora, la hija de Ecmel y Fidan que se niega a seguir las reglas familiares

La actriz Dilin Döğer interpreta a Zerrin Albora, una joven marcada por los conflictos de su familia. Es hija de Ecmel Albora y hermana de Şahin, además de prima de Cihan, Boran y Nare.

Zerrin es una chica con un carácter fuerte y un corazón dividido. Vive atrapada entre las dos ramas del clan: la de su padre, Ecmel, y la de Cihan y Sadakat. Esa presión constante la lleva a tomar decisiones que nadie espera.

A veces impulsiva, otras rebelde, Zerrin lucha por encontrar su lugar en una familia que no deja espacio para la libertad. Su deseo de escapar o de imponerse la pondrá en situaciones peligrosas y podría cambiar el rumbo del clan.

Representa a la nueva generación de los Albora, jóvenes cansados de las reglas y los secretos que dominan sus vidas. Zerrin está dispuesta a desafiarlo todo, incluso si eso significa romper la frágil paz familiar.