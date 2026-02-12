Diana, tripulante de Alvia, critica las últimas palabras de Óscar Puente y Pedro Sánchez: "Vivimos realidades distintas"

Pedro Sánchez y el ministro de Transportes comparecían esta semana en el Congreso y el Senado respectivamente. Lo hacían para abordar el accidente de trenes de Adamuz y la situación general del sistema ferroviario en España. Diana Murciana celebrará próximamente 26 años de carrera a bordo de los trenes, como trabajadora, y opinaba sobre esas declaraciones de los políticos: "Yo creo que a lo mejor vivimos realidades distintas".

"He conocido el ferrocarril de otra manera"

Según el relato de la trabajadora, en el sector ferroviario español podría emplearse la tan manida frase de 'cualquier tiempo pasado fue mejor', muy diferente a ojos de Diana. La tripulante de Alvia pone fecha al comienzo de lo que ella ha percibido como una "degradación todavía mayor", la sitúa en el tiempo inmediatamente posterior a la pandemia de Covid-19. El primer síntoma que sintieron era que los pasajeros regresaban a sus asientos a consumir los productos adquiridos en la cafetería por las serias dificultades que planteaban las vibraciones.

Diana llega también a una conclusión que parece bastante evidente: "Aunque digan que la liberalización no influye, es evidente que muchos más trenes circulando por las vías, estas se resienten más".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.